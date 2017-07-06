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У омских студентов комиссия по защите дипломов запросила вино и икру

6 июля 2017, 12:26
Закуски обошлись выпускникам в 20 тысяч.

В социальных сетях появился список продуктов, который члены комиссии, принимающие защиту дипломов, якобы запросили у выпускников одного из вузов Омска.

Соответствующая фотография опубликована в паблике «Омск Live». Среди пожеланий указываются 5 бутылок вина, икра лососевая, сыр, форель, торт, пироги, свежие фрукты и овощи, шоколадные конфеты, сервелат и минимум 1 букет цветов и прочее.


Автор поста отмечает, что студентам покупка всего вышеперечисленного обошлась в 20 тысяч рублей, также он задается вопросом, законно ли это. Мнения пользователей по данному поводу разделились. Одни утверждают, что подобная практика не является редкостью, другие, напротив, возмущены этой ситуацией.


Фото в тексте: Омск Live
Источник: ИА «Город55»

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