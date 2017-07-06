У омских студентов комиссия по защите дипломов запросила вино и икру



Автор поста отмечает, что студентам покупка всего вышеперечисленного обошлась в 20 тысяч рублей, также он задается вопросом, законно ли это. Мнения пользователей по данному поводу разделились. Одни утверждают, что подобная практика не является редкостью, другие, напротив, возмущены этой ситуацией.