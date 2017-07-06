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Труп женщины обнаружен на Красноярском тракте в Омске

6 июля 2017, 13:05
Работают следователи.

Накануне вечером, около 16:30, во дворе дома 22/4 по Красноярскому тракту найдено тело женщины. Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия медиков, которые констатировали смерть омички.


По данным пресс-службы регионального следственного Управления, при осмотре тела эксперты-криминалисты не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. В данный момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти женщины.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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