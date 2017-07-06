Труп женщины обнаружен на Красноярском тракте в Омске



По данным пресс-службы регионального следственного Управления, при осмотре тела эксперты-криминалисты не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. В данный момент продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти женщины.

