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Скачок цен на новые автомобили, подорожание на 45%

6 июля 2017, 15:41
Из-за падения курса рубля.

Стоимость новых автомобилей за последние три года, с сентября 2014 по июнь 2017, выросла на 45%, согласно данным, опубликованным аналитическим агентством «Автостат».

В качестве основной причины называется рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. Также влияние на повышение стоимости новых автомобилей оказали инфляция и увеличение себестоимости производства.

С декабря 2014 года по апрель 2015 года зафиксирована наибольшая динамика изменения стоимости транспортных средств (+21%), как раз момент, когда курс рубля начал резко падать по отношению к мировым валютам.

Стабилизация ситуации наблюдалась как в 2015, так и в 2016 годах, в отдельные месяцы даже фиксировалось небольшое снижение цен на машины. Тем не менее, с сентября стоимость, как правило, начинала снова увеличиваться.

Согласно прогнозу аналитиков агентства «Автостат» в дальнейшем стоимость автомобилей продолжит увеличиваться. Так, за рассматриваемый период курс доллара подрос на 53%, а рост стоимости автомобилей составил 45%. Эту «разницу» производители вынуждены компенсировать как раз за счет увеличения цен.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Авто#Общество
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