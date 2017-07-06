Омским ветеранам вернули отобранную ранее доплату к пенсии

- Человека, имеющего звание ветерана, лишать льгот нельзя. Мы почему-то такое решение приняли. В результате люди потеряли 550 рублей. На исполнение данного законопроекта надо порядка 73 миллионов рублей. Мы вернем, таким образом, дополнительную выплату 16 тысячам человек. Мы предлагаем поддержать данный проект постановления, - сказал депутат Андрей Алехин.