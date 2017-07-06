Омским ветеранам вернули отобранную ранее доплату к пенсии

На сегодняшнем заседании Заксобрания депутаты решили вернуть ветеранам Омской области отобранную ими ранее надбавку к пенсии.
Стоит напомнить, с начала этого года региональное правительство перестало платить ежемесячную надбавку пенсионерам, имеющим звание «Ветеран Омской области», пенсия которых выше 175% прожиточного минимума (14379 рублей).
- Человека, имеющего звание ветерана, лишать льгот нельзя. Мы почему-то такое решение приняли. В результате люди потеряли 550 рублей. На исполнение данного законопроекта надо порядка 73 миллионов рублей. Мы вернем, таким образом, дополнительную выплату 16 тысячам человек. Мы предлагаем поддержать данный проект постановления, - сказал депутат Андрей Алехин.
В итоге парламентарии большинством голосов, 39 из 41, проголосовали за возврат дополнительной денежной выплаты ветеранам Омской области.
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Источник: ИА "Город55"