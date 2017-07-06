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Омские депутаты ликвидировали поддержку ипотеки в регионе

6 июля 2017, 17:31
Закон выполнил свое предназначение.

Сегодня, 6 июля, на заседании Заксобрания депутаты отменили закон о поддержке ипотечного кредитования в Омской области.

По словам министра строительства и ЖКК региона Владимира Стрельцова, этот закон был принят на заре становления рынка ипотеки в Омской области и тогда, он действительно был нужен, поскольку банки предоставляли единичные жилищные кредиты.

До последнего времени в бюджете региона ежегодно предусматривалось выделение до 250 миллионов рублей на ипотечные кредиты. В 2001 году было выдано 28 кредитов, в прошлом году – более 10 тысяч сделок с использованием ипотеки. Доля кредитов с господдержкой снизилась со 100% в 2001 году до 2.2% в 2016.

- Закон №417 выполнил свое главное предназначение - созданы необходимые и достаточные условия для системы долгосрочного ипотечного кредитования. Коммерческие банки сегодня массово предоставляют ипотечные кредиты по собственным стандартам. В новых экономических условиях появилась необходимость выработки новых механизмов поддержки, - сказал Стрельцов.

Также он добавил, что сейчас Минстрой разрабатывает новые правовые акты, направленные на поддержку жилищного кредитования в виде социальных дотаций на оплату первоначального взноса.

Помимо этого, Минэкономики региона, совместно с АИЖК, готовит свою программу поддержки. Программа по стандартам федерального агентства, направленна на снижение процентной ставки за счет единовременной компенсации дисконта при рефинансировании закладных в федеральном АИЖК из бюджета Омской области, - пояснил министр.

До первого ноября 2017 года ожидается принятие этих правовых актов. Финансирование и реализация начнутся с 2018 года.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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