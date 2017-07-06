Омские депутаты ликвидировали поддержку ипотеки в регионе

До последнего времени в бюджете региона ежегодно предусматривалось выделение до 250 миллионов рублей на ипотечные кредиты. В 2001 году было выдано 28 кредитов, в прошлом году – более 10 тысяч сделок с использованием ипотеки. Доля кредитов с господдержкой снизилась со 100% в 2001 году до 2.2% в 2016.