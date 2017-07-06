Омичи жалуются на пыльную бурю, накрывшую жилой район со стороны ТЭЦ

Горожане через социальные сети жалуются на постоянную пылевую завесу, или, как они пишут «бурю», наблюдающуюся в их районе из-за «золоотвала ТЭЦ-4». Речь идет о Новоалександровке, одном из районов Советского округа.
Сообщение опубликовано на странице vk.com/chp55:
«Золоотвал ТЭЦ 4 в Новоалександовке весь день опыляет своими плодами округу»
В комментариях дополнительно пишут, что такое «явление» наблюдается 30 лет и каких-либо изменений ждать не приходится: «ТЭЦ на газ надо переводить, а некоторым это не выгодно....».
«Мы живем рядом с Новоалександровкой в Харино. Вы знаете какой это УЖАС!!! При ветре форточку не открыть, потому что все окна подоконник, трубы и даже тюль все в золе! Я не говорю уже про овощи. Все в золе! Вещи сушить при ветре невозможно, потом хоть заново стирай. Это мы еще не в эпицентре живем. А кто там рядом, там капец»
Другие горожане считают, что такое положение вещей неизбежно скажется на здоровье: «Все кто золой в таких объемах дышит, гарантированные пациенты онкодиспансера»
Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о подозрительно