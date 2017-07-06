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Омичи жалуются на пыльную бурю, накрывшую жилой район со стороны ТЭЦ

6 июля 2017, 07:29
Сообщение очевидцев.

Горожане через социальные сети жалуются на постоянную пылевую завесу, или, как они пишут «бурю», наблюдающуюся в их районе из-за «золоотвала ТЭЦ-4». Речь идет о Новоалександровке, одном из районов Советского округа.

Сообщение опубликовано на странице vk.com/chp55:

«Золоотвал ТЭЦ 4 в Новоалександовке весь день опыляет своими плодами округу»

В комментариях дополнительно пишут, что такое «явление» наблюдается 30 лет и каких-либо изменений ждать не приходится: «ТЭЦ на газ надо переводить, а некоторым это не выгодно....».

«Мы живем рядом с Новоалександровкой в Харино. Вы знаете какой это УЖАС!!! При ветре форточку не открыть, потому что все окна подоконник, трубы и даже тюль все в золе! Я не говорю уже про овощи. Все в золе! Вещи сушить при ветре невозможно, потом хоть заново стирай. Это мы еще не в эпицентре живем. А кто там рядом, там капец»

Другие горожане считают, что такое положение вещей неизбежно скажется на здоровье: «Все кто золой в таких объемах дышит, гарантированные пациенты онкодиспансера»

Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о подозрительно черном дыме на другой ТЭЦ Омска – пятой. Но от пресс-службы тепловой компании был получен ответ, что это нормально. Просто переключили котлы. А как же новые установленные фильтры?.. По этому поводу пояснений не было.



Верхнее фото: иллюстрация
Видео: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

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