Омичи жалуются на пыльную бурю, накрывшую жилой район со стороны ТЭЦ

«Мы живем рядом с Новоалександровкой в Харино. Вы знаете какой это УЖАС!!! При ветре форточку не открыть, потому что все окна подоконник, трубы и даже тюль все в золе! Я не говорю уже про овощи. Все в золе! Вещи сушить при ветре невозможно, потом хоть заново стирай. Это мы еще не в эпицентре живем. А кто там рядом, там капец»