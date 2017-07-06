Город55
ГлавноеВсе новости

МЧС в Омске тушит горящий самолет и спасает пассажиров

6 июля 2017, 19:05
МЧС в Омске тушит горящий самолет и спасает пассажиров

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию, эвакуировав десятки пассажиров из самолета в Омском аэропорту, на территории которого прошли пожарно-тактические учения.

Согласно легенде, во время взлета самолет повредил правую основную стойку шасси. Командир воздушного судна решает выработать топливо и совершить аварийную посадку. Баки с горючим, расположенные в правом крыле, оказались пробиты поврежденной стойкой шасси, в результате произошло вытекание топлива с последующим его возгоранием.

Для эвакуации пассажиров и экипажа самолета спасателям нужно было потушить разлитое горючее, создав пенные дорожки, а после ликвидировав пожар. На месте происшествия находились пожарные и медики.

Учения прошли успешно. Пожар был потушен, а пассажиры и члены экипажа эвакуированы, медицинская помощь оказана пострадавшим.




Фото: 55.mchs.gov.ru

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Недвижимость#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31