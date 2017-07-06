МЧС в Омске тушит горящий самолет и спасает пассажиров

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию, эвакуировав десятки пассажиров из самолета в Омском аэропорту, на территории которого прошли пожарно-тактические учения.
Согласно легенде, во время взлета самолет повредил правую основную стойку шасси. Командир воздушного судна решает выработать топливо и совершить аварийную посадку. Баки с горючим, расположенные в правом крыле, оказались пробиты поврежденной стойкой шасси, в результате произошло вытекание топлива с последующим его возгоранием.
Для эвакуации пассажиров и экипажа самолета спасателям нужно было потушить разлитое горючее, создав пенные дорожки, а после ликвидировав пожар. На месте происшествия находились пожарные и медики.
Учения прошли успешно. Пожар был потушен, а пассажиры и члены экипажа эвакуированы, медицинская помощь оказана пострадавшим.
Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА «Город55»