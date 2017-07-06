МЧС в Омске тушит горящий самолет и спасает пассажиров

Согласно легенде, во время взлета самолет повредил правую основную стойку шасси. Командир воздушного судна решает выработать топливо и совершить аварийную посадку. Баки с горючим, расположенные в правом крыле, оказались пробиты поврежденной стойкой шасси, в результате произошло вытекание топлива с последующим его возгоранием.