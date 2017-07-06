Катырин: надзорные органы должны делать ставку на профилактику

Комментируя итоги совещания у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что нельзя предпринимателей наказывать за все подряд, надо заниматься профилактикой.
По словам Катырина, при оценке эффективности работы контролирующих органов не должны быть главными критериями – количество проведенных проверок бизнеса, а также размер выписанных штрафных санкций.
Госорганы должны оцениваться по тому, насколько лучше и эффективнее работает предприятие, а не на основании количества выписанных штрафов.
Как сообщает пресс-служба ТПП РФ, сегодня в России порядка 140 видов государственного и муниципального контроля. Многие из них не систематизированы, порой избыточны или устарели.
Нередко нарушения проверяющих органов имеют коррупционные признаки.
По данным ТПП, число внеплановых проверок предпринимателей в последнее время увеличивается. «По иным основаниям» (по другому - вне рамок закона о защите бизнеса) в 2016 году прошло около 16% всех внеплановых рейдов. Годом ранее таких проверок было 13%.
Подводя итог, президент ТПП подчеркнул, что законодательство о госконтроле должно стать одним из ключевых приоритетов в работе правительства РФ.
Источник: ИА "Город55"