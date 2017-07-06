Катырин: надзорные органы должны делать ставку на профилактику

По данным ТПП, число внеплановых проверок предпринимателей в последнее время увеличивается. «По иным основаниям» (по другому - вне рамок закона о защите бизнеса) в 2016 году прошло около 16% всех внеплановых рейдов. Годом ранее таких проверок было 13%.