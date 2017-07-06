Глупые пешеходы сами лезут под колеса транспорта в Омске – видео

Несмотря на многочисленные сообщения в прессе о сбитых на дорогах Омска пешеходах, о серьезных травмах и даже гибели под колесами машин, находятся еще горожане, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности и переходят дорогу не там, где требуют правила, а где им вздумается.
Накануне один из омских водителей опубликовал в сети ролик с таким «неумным пешеходом».
Знаете, «удача и везение» не те слова, которые уместно применять при пересечении оживленных дорог Омска. Есть правила – переходить по пешеходному переходу. И есть совет – смотреть при этом внимательно по сторонам. Не факт, что даже при запрещающем сигнале светофора для машин, кому-то из водителей не станет плохо, или у него случайно не откажут тормоза. Лучше быть максимально внимательным постоянно, это может сберечь здоровье и спасти жизнь.
Напомним, несколько дней назад в центре Омска был организован новый пешеход на
Источник: ИА «Город55»