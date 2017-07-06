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Глупые пешеходы сами лезут под колеса транспорта в Омске – видео

6 июля 2017, 09:19
Берегите свою жизнь.

Несмотря на многочисленные сообщения в прессе о сбитых на дорогах Омска пешеходах, о серьезных травмах и даже гибели под колесами машин, находятся еще горожане, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности и переходят дорогу не там, где требуют правила, а где им вздумается.

Накануне один из омских водителей опубликовал в сети ролик с таким «неумным пешеходом».

Знаете, «удача и везение» не те слова, которые уместно применять при пересечении оживленных дорог Омска. Есть правила – переходить по пешеходному переходу. И есть совет – смотреть при этом внимательно по сторонам. Не факт, что даже при запрещающем сигнале светофора для машин, кому-то из водителей не станет плохо, или у него случайно не откажут тормоза. Лучше быть максимально внимательным постоянно, это может сберечь здоровье и спасти жизнь.

Напомним, несколько дней назад в центре Омска был организован новый пешеход на очень опасном участке дороги у пересечения улиц Ленина и Тито. Здесь дорогу в нарушение всех возможных правил люди перебегали постоянно, десятки раз за один день. Поняв, что «народная тропа» не зарастет даже, если установить заборы, власти города «сдались» и организовали нерегулируемый пешеходный переход. Ждем продолжения: установки светофора.


Видео: vk.com/slavianin24

Источник: ИА «Город55»

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