Глупые пешеходы сами лезут под колеса транспорта в Омске – видео

Знаете, «удача и везение» не те слова, которые уместно применять при пересечении оживленных дорог Омска. Есть правила – переходить по пешеходному переходу. И есть совет – смотреть при этом внимательно по сторонам. Не факт, что даже при запрещающем сигнале светофора для машин, кому-то из водителей не станет плохо, или у него случайно не откажут тормоза. Лучше быть максимально внимательным постоянно, это может сберечь здоровье и спасти жизнь.