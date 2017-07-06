Эксперты назвали иск «Роснефти» к АФК «Система» борьбой с коррупцией

Издание « Новые Известия » информирует, что иск в суд был подан 6 мая 2017 года. АФК «Система» пять лет (с 2009 по 2014 годы) имела в своем распоряжении контрольный пакет акций АНК «Башнефть». За это время, путем вывода активов и денежных потоков через дивиденды, АФК нанесла предприятию значительный ущерб. Случившееся с единым комплексом БашТЭК не устроило государство. Во время управления АФК, в угоду корпоративному интересу руководства, предприятие подверглось дроблению, а его активы выводились. Правительство республики Башкортостан является миноритарием «Башнефти» и они также заинтересованы в справедливом разрешении конфликта.