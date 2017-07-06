Эксперты назвали иск «Роснефти» к АФК «Система» борьбой с коррупцией

ПАО НК «Роснефть» обратилась в суд с иском к АФК «Система». ПАО требует, чтобы АФК ответил за понесенные убытки в ходе реорганизации АНК «Башнефть» в размере 106,6 миллиардов рублей. Эксперты называют действия «Роснефти» защитой интересов государства в борьбе с коррупцией.
Издание «
Член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики РФ Юрий Крупнов согласен, что это судебное разбирательство носит принципиальный характер. Суд должен поставить точку в вопросе получения предпринимателями большой доли государственного имущества с целью вывода части его активов.
Также Сама процедура приобретения «Башнефти» главой АФК Владимиром Евтушенковым была непрозрачной, сообщает источник. В 2005 году бизнесмен купил блокирующий пакет акций «Башнефти» за 600 миллионов долларов. В 2009 году он приобрел контрольный пакет БашТЭКа у неких благотворительных фондов. Так он получил активы «Башнефти», «Уфанефтехима», «Уфаоргсинтеаз», Уфимского НПЗ, «Новойла» и «Башкирнефтепродукта». Отметим, что фондам активы передал сын бывшего главы Башкортостана Урал Рахимов. На последнего три года назад завели уголовное дело. Мужчину обвинили в хищении собственности Башкортостана на сумму в 7 миллиардов долларов.
Перед тем, как передать государству имущество, АФК вывел из предприятия часть финансовых средств. За два месяца были подписаны договора на 443 миллиарда рублей. Порядка 37 миллиардов рублей вывели через выплаты дивидендов за 2013 год. Государство не получило некоторые активы БашТЭКа - «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтез». По мнению источника, сразу после покупки «Башнефти» АФК приступила к выводу дивидендов. Сейчас данная сумма сопоставима со стоимостью самого актива.
Также производство «Башнефти» и градо- и селообразующих предприятий, в участках работы нефтяной компании, сильно пострадало. Разделение и вывод средств нанес им существенный ущерб. Убытки понес и Башкортостан. АФК не предоставляло региональному правительству информацию о доходах. Евтушенков смог получить 57 миллиардов рублей дивидендами и еще 106,6 миллиардов рублей (170 миллиардов рублей по современному курсу) активами.
Иск «Роснефти» является подтверждением того, что 90-е годы остались позади. В наше время нельзя безнаказанно проделывать с государственной и республиканской собственностью то, что было принято еще два десятилетия назад. Судя по всему, бизнесмен Евтушенков все еще живет по правилам «лихих девяностых».
Источник: ИА «Город55»