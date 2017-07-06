Чрезвычайная опасность грозит Омскому региону

По данным регионального Главного управления МЧС России, в период с 5 по 10 июля на территории Омской области сохранится чрезвычайная опасность, связанная с возможным возникновением природными пожарами.
На основании информации, полученной от Обь-Иртышского УГМС о сохранении в Омском регионе чрезвычайной пожароопасности с 5 по 10 июля, силы МЧС приведены в режим повышенной готовности.
На местном уровне об этом предупреждены все главы муниципальных образований, им же рекомендовано по мере необходимости включать ресурс сельских старост, а также привлекать межведомственные профилактические группы с использованием полномочий надзорных органов.
От населения требуется более внимательного обращения с открытым огнем – во многих случаях причиной возникновения природных пожаров становится именно человек.
Омское МЧС настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться в указанный период от посещений лесов и разведения костров. Ни в коем случае нельзя бросать на землю непотушенные спички и сигареты. Помните, что из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности может возникнуть опасная чрезвычайная ситуация.
Источник: ИА "Город55"