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Чрезвычайная опасность грозит Омскому региону

6 июля 2017, 09:51
Возможное возникновение природных пожаров.

По данным регионального Главного управления МЧС России, в период с 5 по 10 июля на территории Омской области сохранится чрезвычайная опасность, связанная с возможным возникновением природными пожарами.

На основании информации, полученной от Обь-Иртышского УГМС о сохранении в Омском регионе чрезвычайной пожароопасности с 5 по 10 июля, силы МЧС приведены в режим повышенной готовности.

На местном уровне об этом предупреждены все главы муниципальных образований, им же рекомендовано по мере необходимости включать ресурс сельских старост, а также привлекать межведомственные профилактические группы с использованием полномочий надзорных органов.

От населения требуется более внимательного обращения с открытым огнем – во многих случаях причиной возникновения природных пожаров становится именно человек.

Омское МЧС настоятельно рекомендует жителям региона воздержаться в указанный период от посещений лесов и разведения костров. Ни в коем случае нельзя бросать на землю непотушенные спички и сигареты. Помните, что из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности может возникнуть опасная чрезвычайная ситуация.


Источник: ИА "Город55"

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