Битву на подушках устроит мэрия в центре Омска

В грядущую пятницу, 7 июля, в саду «Сибирь», расположенном по улице 4-я Челюскинцев, в 16:00 часов начнутся народные гулянья, посвященные «Иванову дню», сообщает пресс-служба администрации Омска.
Анастасия Терпугова, занимающая пост, заместителя главы администрации Центрального округа, отметила, что планируется устроить настоящий летний праздник, в рамках которого старинные русские традиции получат современное видение. В частности, будет огненное шоу, битва на подушках и обливание водой.
Также планируется организовать необычную концертную программу, артистами которой станут ансамбли, неизвестные широкому кругу зрителей. Музыканты исполнят как этнические композиции, так и купальные песни. Кроме того, будут организованы обрядовые хороводы и многое другое.
Также в программе мероприятия значится плетение веников и розыгрыш призов. Активные участники праздника смогут получить подарки, в числе которых мороженное, пицца, билеты в кино и многое другое.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»