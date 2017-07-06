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Арктический холод отступает, в Омск возвращается 30-градусный зной

6 июля 2017, 20:02
Прогноз на три дня.

Арктический антициклон продолжает властвовать на территории Омского региона: ночи прохладные, в отдельных районах даже возможны заморозки, утром туманы, днем солнечно и тепло.


К выходным омские синоптики прогнозируют повышение дневной температуры, в некоторых районах дождь и грозы.


Пятница, 7 июля: днем столбики термометров покажут от +20 до +25, по северу лишь +15 градусов, ночью – от +8 до +13. В некоторых районах области возможно усиление ветра до 15 м/с, дождь и гроза.


Суббота, 8 июля: в дневные часы сохранится аналогичная погода, ночью потеплеет до +14. Местами дождь.


Воскресенье, 9 июля: днем от +22 до +27 градусов, ночью +14…+19. Ветер юго-западный от 5 до 10 м/с. В некоторых районах области выпадут осадки в виде дождя.

Источник: ИА "Город55"

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