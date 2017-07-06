Арктический холод отступает, в Омск возвращается 30-градусный зной

Арктический антициклон продолжает властвовать на территории Омского региона: ночи прохладные, в отдельных районах даже возможны заморозки, утром туманы, днем солнечно и тепло.
К выходным омские синоптики прогнозируют повышение дневной температуры, в некоторых районах дождь и грозы.
Пятница, 7 июля: днем столбики термометров покажут от +20 до +25, по северу лишь +15 градусов, ночью – от +8 до +13. В некоторых районах области возможно усиление ветра до 15 м/с, дождь и гроза.
Суббота, 8 июля: в дневные часы сохранится аналогичная погода, ночью потеплеет до +14. Местами дождь.
Воскресенье, 9 июля: днем от +22 до +27 градусов, ночью +14…+19. Ветер юго-западный от 5 до 10 м/с. В некоторых районах области выпадут осадки в виде дождя.
Источник: ИА "Город55"