Амурских тигров в Омском регионе стало больше

В Большереченском зоопарке окотилась тигрица Аза, которая принесла троих детенышей. Биологический отец новорожденных тигрят – амурский тигр Граф. Радостной новостью в группе «Большереченский зоопарк» в ВК поделилась Наталья Болотова.
По словам заведующей информационно-методического отдела зоопарка, пока тигрица не спешит показывать своих новорожденных публике, прячет их, однако работники зоопарка все-таки улучили минутку и сфотографировали полосатое потомство 7-летней красавицы.
Тигрица Аза уже во второй раз стала мамой, правда в прошлом году она отказалась от своих детенышей, в этот раз сотрудники зоопарка надеются, что все будет хорошо, а тигрята вырастут здоровенькими и веселыми.
Для этих животных Большереченский зоопарк ежегодно устраивает именной день – День тигра. Как рассказала Наталья Анатольевна, в этот день устраиваются игры, викторины, различные конкурсы на территории зоопарка. «В этом году, возможно, День тигра мы объединим с Днем рождения самого зоопарка, который отмечаем в августе», - сказала Н. Болотова.
Верхнее фото: zoomiami.org
Фото в тексте: bolzoo.ru
Источник: ИА "Город55"