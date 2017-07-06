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Амурских тигров в Омском регионе стало больше

6 июля 2017, 18:04
Полосатое пополнение.

В Большереченском зоопарке окотилась тигрица Аза, которая принесла троих детенышей. Биологический отец новорожденных тигрят – амурский тигр Граф. Радостной новостью в группе «Большереченский зоопарк» в ВК поделилась Наталья Болотова.

По словам заведующей информационно-методического отдела зоопарка, пока тигрица не спешит показывать своих новорожденных публике, прячет их, однако работники зоопарка все-таки улучили минутку и сфотографировали полосатое потомство 7-летней красавицы.


Тигрица Аза уже во второй раз стала мамой, правда в прошлом году она отказалась от своих детенышей, в этот раз сотрудники зоопарка надеются, что все будет хорошо, а тигрята вырастут здоровенькими и веселыми.


Для этих животных Большереченский зоопарк ежегодно устраивает именной день – День тигра. Как рассказала Наталья Анатольевна, в этот день устраиваются игры, викторины, различные конкурсы на территории зоопарка. «В этом году, возможно, День тигра мы объединим с Днем рождения самого зоопарка, который отмечаем в августе», - сказала Н. Болотова.


Верхнее фото: zoomiami.org
Фото в тексте: bolzoo.ru


Источник: ИА "Город55"

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