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Закон об «отцовском капитале» для крымчан поступил в Госдуму

5 июля 2017, 17:41
Закон об «отцовском капитале» для крымчан поступил в Госдуму

В Госдуму РФ поступила законодательная инициатива уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой об изменении порядка предоставления права на материнский капитал гражданам, проживающим в Крыму и Севастополе, сообщает РАПСИ.

29 июня 2017 года правительство РФ одобрило изменения в законе о материнском капитале для крымчан. 30 июня глава правительства Дмитрий Медведев внес его на рассмотрение в Госдуму.

По ныне действующему закону получить маткапитал по общему правилу могут матери – граждане РФ. Как объяснили в аппарате уполномоченного по правам ребенка, если жительница Крыма родила второго ребенка после 2017 года, но умерла, не успев оформить российское гражданство, то маткапитал семья получить не могла, даже если отец уже был гражданином РФ.

Согласно новой редакции закона, внесенного в Госдуму, получить маткапитал сможет отец (усыновитель) ребенка, а также ребенок до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (до достижения 23 лет). Такое право будет предоставляться в случае смерти матери в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, проживавшей в Крыму и не являвшейся в это время гражданкой РФ.

- Надеемся, что данный вопрос разрешится в ближайшее время, – отметила Анна Кузнецова.


Фото: rapsinews.ru
Источник: ИА "Город55"

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