Закон об «отцовском капитале» для крымчан поступил в Госдуму

Согласно новой редакции закона, внесенного в Госдуму, получить маткапитал сможет отец (усыновитель) ребенка, а также ребенок до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (до достижения 23 лет). Такое право будет предоставляться в случае смерти матери в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, проживавшей в Крыму и не являвшейся в это время гражданкой РФ.