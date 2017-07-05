Город55
ГлавноеВсе новости

Водителю Нексии, насмерть сбившему омича на остановке, грозит до 3 лет

5 июля 2017, 09:15
Возбуждено уголовное дело.

За смертельное ДТП, которое произошло несколько дней назад, ответит водитель автомобиля Daewoo Nexia, который насмерть сбил пешехода, стоявшего на остановке.

Происшествие случилось 3 июля в 9:10 часов на улице 3-я Молодежная в районе дома №61.Автомобиль Daewoo Nexia при движении в сторону улицы 5-я Кордная выехал на полосу встречного движения и сбил стоящего на остановке мужчину 1975 г.р., который от полученных травм скончался.

В отношении водителя по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, которое привело к смерти человека по неосторожности) возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.

Следователем в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также проводится опрос очевидцев.


Фото: скриншот с видео ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31