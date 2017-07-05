Водителю Нексии, насмерть сбившему омича на остановке, грозит до 3 лет

Происшествие случилось 3 июля в 9:10 часов на улице 3-я Молодежная в районе дома №61.Автомобиль Daewoo Nexia при движении в сторону улицы 5-я Кордная выехал на полосу встречного движения и сбил стоящего на остановке мужчину 1975 г.р., который от полученных травм скончался.