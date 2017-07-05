Водителю Нексии, насмерть сбившему омича на остановке, грозит до 3 лет

За смертельное ДТП, которое произошло несколько дней назад, ответит водитель автомобиля Daewoo Nexia, который
Происшествие случилось 3 июля в 9:10 часов на улице 3-я Молодежная в районе дома №61.Автомобиль Daewoo Nexia при движении в сторону улицы 5-я Кордная
В отношении водителя по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, которое привело к смерти человека по неосторожности) возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.
Следователем в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также проводится опрос очевидцев.