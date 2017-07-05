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В Омске на зебре 78-летний пенсионер на Гранте сбил подростка

5 июля 2017, 07:31
ДТП в Центральном округе.

Накануне в Центральном округе Омска 78-летний пенсионер на «Гранте» сбил молодого человека.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30. Предварительно установлено: мужчина 1939 г.д., управлявший автомобилем «Лада Гранта» сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре» в районе дома №48 по улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

В результате ДТП пешеход, молодой человек 2000 г.р., госпитализирован. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.


Источник: ИА «Город55»

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