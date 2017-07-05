В Омске на зебре 78-летний пенсионер на Гранте сбил подростка

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30. Предварительно установлено: мужчина 1939 г.д., управлявший автомобилем «Лада Гранта» сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре» в районе дома №48 по улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.