В Омске на зебре 78-летний пенсионер на Гранте сбил подростка

Накануне в Центральном округе Омска 78-летний пенсионер на «Гранте» сбил молодого человека.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30. Предварительно установлено: мужчина 1939 г.д., управлявший автомобилем «Лада Гранта» сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре» в районе дома №48 по улице 33-я Северная, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В результате ДТП пешеход, молодой человек 2000 г.р., госпитализирован. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося происшествия.
Источник: ИА «Город55»