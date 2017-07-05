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Соцсеть ВКонтакте разрешила комментировать записи от имени сообществ

5 июля 2017, 18:23
Новая функция.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция, теперь от имени сообществ можно комментировать записи, размещенные на личных страницах пользователей и в других группах.

Так, компании получили возможность оперативно реагировать на упоминания, общаться с клиентами и решать конфликтные ситуации. Администраторам и редакторам сообществ больше не нужно использовать личные страницы для того, чтобы отвечать пользователям.

Благодаря этому нововведению мероприятия и сообщества могут комментировать записи в других группах и на личных страницах пользователей в полной и мобильной версиях сайта, а также в приложениях «ВКонтакте» для операционных систем Android и iOS.

Оставлять комментарии смогут закрытые и открытые сообщества, публичные страницы и мероприятия. Кроме того, за некорректное поведение любой пользователь сможет занести группу в черный список.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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