Соцсеть ВКонтакте разрешила комментировать записи от имени сообществ

В социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция, теперь от имени сообществ можно комментировать записи, размещенные на личных страницах пользователей и в других группах.
Так, компании получили возможность оперативно реагировать на упоминания, общаться с клиентами и решать конфликтные ситуации. Администраторам и редакторам сообществ больше не нужно использовать личные страницы для того, чтобы отвечать пользователям.
Благодаря этому нововведению мероприятия и сообщества могут комментировать записи в других группах и на личных страницах пользователей в полной и мобильной версиях сайта, а также в приложениях «ВКонтакте» для операционных систем Android и iOS.
Оставлять комментарии смогут закрытые и открытые сообщества, публичные страницы и мероприятия. Кроме того, за некорректное поведение любой пользователь сможет занести группу в черный список.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»