Скандал с Днем города 2017: Бабкина Надежда омской мэрии

Популярная в обособленной аудитории любителей народной песни Надежда Бабкина после скандала с мэрией Омска в одночасье снова ворвалась на широкие просторы российского интернета. О ней заговорила та самая молодежная аудитория, которая ею (Бабкиной) была охвачена, прямо скажем, далеко не в полном объеме.
Не надо было даже светить обнаженной фигурой как Глюкозе или делать размашистый шпагат как Волочковой, а просто изъявить готовность поехать на День города в наш сибирский город. Дальше Бабкину Надежду (версия с перестановкой имени и фамилии принадлежит каналу «Россия 24») размножили по страницам омских соцсетей и СМИ.
Негодование горожан выражалось в том, что на вечерний концерт, где аудитория больше молодежная, уместней было бы пригласить того, кто звезда именно для этой аудитории. А если нет денег под настоящую звезду, то и вообще никого звать не надо – есть свои городские звезды или есть более насущные проблемы. Например, ремонт дорог или адресная помощь молодым семьям.
Но мэрия города буквально «уперлась» и стоит на своем – Бабкина то, что надо. Она зажжет.
Истории со скандальным тендером в городе стало тесно, и ее подхватили федеральные СМИ. Связались с программным директором Бабкиной. Тот заявил, что они
Дальше – об истории с Бабкиной Надеждой в Омске вышел сюжет на канале «Россия 24» под броским заголовком «Омск – Бабкина Надежда: заведет ли "Ночка луговая" молодежь?»
Да, и насчет экономии 2 миллионов на празднование Дня города, салют и звезд... На фоне скандала с премиями в администрации Омска возникает уместный вопрос:
Источник: ИА «Город55»