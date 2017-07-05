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Скандал с Днем города 2017: Бабкина Надежда омской мэрии

5 июля 2017, 18:29
Неожиданный резонанс.

Популярная в обособленной аудитории любителей народной песни Надежда Бабкина после скандала с мэрией Омска в одночасье снова ворвалась на широкие просторы российского интернета. О ней заговорила та самая молодежная аудитория, которая ею (Бабкиной) была охвачена, прямо скажем, далеко не в полном объеме.

Не надо было даже светить обнаженной фигурой как Глюкозе или делать размашистый шпагат как Волочковой, а просто изъявить готовность поехать на День города в наш сибирский город. Дальше Бабкину Надежду (версия с перестановкой имени и фамилии принадлежит каналу «Россия 24») размножили по страницам омских соцсетей и СМИ.

Негодование горожан выражалось в том, что на вечерний концерт, где аудитория больше молодежная, уместней было бы пригласить того, кто звезда именно для этой аудитории. А если нет денег под настоящую звезду, то и вообще никого звать не надо – есть свои городские звезды или есть более насущные проблемы. Например, ремонт дорог или адресная помощь молодым семьям.

Но мэрия города буквально «уперлась» и стоит на своем – Бабкина то, что надо. Она зажжет.

Истории со скандальным тендером в городе стало тесно, и ее подхватили федеральные СМИ. Связались с программным директором Бабкиной. Тот заявил, что они точно едут и на реакцию омичей не обижаются. Напомним, что за выступление «звезды омской мэрии» из казны города выплатят 2,3 миллиона рублей. Конечно, какие уж тут обиды.

Дальше – об истории с Бабкиной Надеждой в Омске вышел сюжет на канале «Россия 24» под броским заголовком «Омск – Бабкина Надежда: заведет ли "Ночка луговая" молодежь?»

Да, и насчет экономии 2 миллионов на празднование Дня города, салют и звезд... На фоне скандала с премиями в администрации Омска возникает уместный вопрос: на что в результате сэкономили?..


Источник: ИА «Город55»

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