Скандал с Днем города 2017: Бабкина Надежда омской мэрии

Негодование горожан выражалось в том, что на вечерний концерт, где аудитория больше молодежная, уместней было бы пригласить того, кто звезда именно для этой аудитории. А если нет денег под настоящую звезду, то и вообще никого звать не надо – есть свои городские звезды или есть более насущные проблемы. Например, ремонт дорог или адресная помощь молодым семьям.