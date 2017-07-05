Сертификат на сумму 138 тысяч имеют право получить 27000 омских семей

О всех мерах соцподдержки можно получить информацию либо на сайте министерства труда и социального развития, либо непосредственно в многофункциональных центрах, которые в последнее время переведены в экстерриториальный режим работы, то есть услуги можно получить не «по прописке», в любом отделении МФЦ. Кроме этого на информационном портале «Омская губерния» во вкладке «Социальный навигатор» также предоставлена вся необходимая многодетным семьям информация.