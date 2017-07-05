Сертификат на сумму 138 тысяч имеют право получить 27000 омских семей

Сегодня, 5 июля, накануне российского Дня влюбленных – Дня семьи, любви и верности, в омском Доме журналистов состоялась пресс-конференция, где представители социальных структур рассказали о мерах поддержки многодетным семьям, а также поделились секретами семейного счастья.
Замруководителя БУОО «МФЦ» Наташа Германовна Лесниченко рассказала о мерах соцподдержки многодетным семьям, которые действуют на территории Омской области.
На территории Омской области зарегистрировано около 27 тысяч многодетных семей. Все они пользуются определенными так называемыми льготы, или мерами социальной поддержки.
В их число входят, по словам Наташи Лесниченко, предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок, скидки на услуги ЖКХ в размере 50-ти процентов, кроме этого, ежемесячно идет выплата пособий. Многодетные семьи Омского региона активно пользуются бесплатным проездом: при неиспользовании предоставляемых ежемесячно 30 бесплатных поездок они не сгорают, а переходят на следующий месяц, но есть обязательное условие – все поездки нужно использовать в текущем году.
В соответствии с Кодексом Омской области, начиная с 2011 года, на территории области действует программа регионального материнского капитала, получателями которого становятся семьи с тремя и более детьми. «Реализовать средства семейного капитала можно по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, образование детей, а с прошлого года еще и на газификацию жилого помещения, которое располагается на территории области. Сертификат выдается на сумму 138266,57 рублей», - сказала Н. Лесниченко.
На каждого из детей, где их количество 5 и более, семья получает денежную компенсацию в размере 500 рублей. Ежегодно в области отмечают многодетных родителей – медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» и вручают единовременную выплату в 5 тысяч рублей.
С недавних пор многодетные семьи получили право один раз в год бесплатно посещать культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые организуют минкульт и минспорт соответственно.
Популярно среди многодетных семей и бесплатное предоставление земельных участков, но «это должны быть семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий».
О всех мерах соцподдержки можно получить информацию либо на сайте министерства труда и социального развития, либо непосредственно в многофункциональных центрах, которые в последнее время переведены в экстерриториальный режим работы, то есть услуги можно получить не «по прописке», в любом отделении МФЦ. Кроме этого на информационном портале «Омская губерния» во вкладке «Социальный навигатор» также предоставлена вся необходимая многодетным семьям информация.
В меры соцподдержки материнства также входит и пособие на ребенка, которое предоставляется тем семьям, где доходы не превышают прожиточного минимума, но не все одинаково получают, например, мамы, воспитывающие одни ребенка, получают пособие в повышенном размере, а также дети военнослужащих и разыскиваемых родителей. При рождении двойни-тройни на каждого ребенка выплачивается по 10 тысяч рублей.
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Источник: ИА "Город55"