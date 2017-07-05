Секс с юмором и еда на двоих - всё, что нужно омичам для счастья

Получасовой сеанс психотерапии провел с представителями СМИ на пресс-конференции в Доме журналистов омский семейный психотерапевт Максим Дубовец. Накануне Дня семьи, любви и верности специалист посоветовал, с чего начать строить семью и как затем сохранить любовь и верность да самой старости.
По мнению Дубовца, крепкий семейный союз должен основываться на четырех «китах»: общие мировоззрение и вкусовые привычки, юмор и секс.
Для того, чтобы найти того самого единственного и неповторимого, девушкам следует обратить внимание на ряд невидимых невооруженным глазом нюансов. Но и самой для этого надо быть девушкой с конкретными целями и задачами.
«Молодые люди, да и девушки тоже, как правило, врут. Врут во всем, чтобы понравиться, - говорит Максим и добавляет, - Утверждение: не верь словам, а верь поступкам – тоже неверное, мужчина, решивший добиться секса, будет делать тааакие поступки…».
Прежде всего, психотерапевт советует провести анализ семейных отношений между родителями избранника или избранницы. Если, к примеру, отец жениха – любитель выпить, то не исключена вероятность повторения того же самого и с женихом. Если мама невесты в семье принимает решения, то, скорее всего, и сама невеста не против покомандовать. Для большей картины будущего мужа/жены обязательно нужно пообщаться с его/ее друзьями – от них можно получить много интересной и полезной информации.
Но все же это случилось – белое платье, фата, марш Мендельсона…
Дальше начинается новая жизнь, которая, как оказалась, каждые 3-4 года делится на так называемые кризисы.
Максим Дубовец считает, что если эти периоды создаются в семье не для развития семейных отношений, то это неизбежно приведет к патологическому кризису, то есть к разводу. Что же это значит? Семье полезны позитивные кризисы, когда стороны не переходят рамки дозволенного, не начинают обзываться, высказать оскорбления. Супруги могут ссориться, но каждый при этом знает, что он любит и любим. Позитивные кризисы и существуют для того, чтобы договориться, изменить правила поведения.
Жить в браке ради детей не надо, - уверен Дубовец. - И при этом нельзя обманывать себя. «Зачем жить с алкоголиком 15 лет ради детей? Дети все чувствуют, у них отлично развит социальный интеллект.
Секрет семейного счастья – это…
Счастливые семейные пары счастливы по-своему, но, тем не менее, по мнению психотерапевта, человек реализуется в четырех ипостасях: семья, работа, хобби и секс. «Если человек реализуется в семье, говоря при этом, что работа вообще неважно, наверно, что-то не так. Даже если человек говорит, что для него самое главное семья и работа, то все равно что-то не так. Скорее всего, у этого человека нет возможности иметь свой интерес. Секс - тоже очень важная составляющая семьи. Это не только интимная близость, это также ощущение того, как мы себя чувствуем рядом с человеком», - отмечает Дубовец.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"