Секс с юмором и еда на двоих - всё, что нужно омичам для счастья

Счастливые семейные пары счастливы по-своему, но, тем не менее, по мнению психотерапевта, человек реализуется в четырех ипостасях: семья, работа, хобби и секс. «Если человек реализуется в семье, говоря при этом, что работа вообще неважно, наверно, что-то не так. Даже если человек говорит, что для него самое главное семья и работа, то все равно что-то не так. Скорее всего, у этого человека нет возможности иметь свой интерес. Секс - тоже очень важная составляющая семьи. Это не только интимная близость, это также ощущение того, как мы себя чувствуем рядом с человеком», - отмечает Дубовец.