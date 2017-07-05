Проезд в Омске может подорожать, мэрия не знает, что делать дальше

- Мы уже передали административно-бытовой корпус, который находится на Ватутина. Все документы по передаче остального имущества направлены в департамент имущественных отношений. В ближайшее время это имущество окажется в казне. Но возникает вопрос - если в бюджете депутаты не предусмотрели межтарифную разницу в размере 253 миллионов, кто будет искать эти деньги и где будут искать эти деньги, для того что бы удержать стоимость проезда в размере 22 рублей, - сказал Мартыненко.