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Проезд в Омске может подорожать, мэрия не знает, что делать дальше

5 июля 2017, 16:09
Денег нет, распродать имущество не дают.

Сегодня, 5 июля, на заседании Горсовета директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что он не знает, кто и где будет искать деньги для того, чтобы удержать стоимость проезда на транспорте.

По его словам, предложенный ими вариант реализации не используемого муниципальным транспортом недвижимого имущества, позволил бы закрыть межтарифную разницу, однако депутаты проголосовали против.

- Мы уже передали административно-бытовой корпус, который находится на Ватутина. Все документы по передаче остального имущества направлены в департамент имущественных отношений. В ближайшее время это имущество окажется в казне. Но возникает вопрос - если в бюджете депутаты не предусмотрели межтарифную разницу в размере 253 миллионов, кто будет искать эти деньги и где будут искать эти деньги, для того что бы удержать стоимость проезда в размере 22 рублей, - сказал Мартыненко.

После чего он добавил, что ему позиция депутатов, голосующих против реализации ненужного транспортникам имущества, не понятна.

- Повышать проезд нам не дают, и мы тоже считаем, что это не рационально. Деньги в бюджете не предусмотрели, потому что их нет. И решать вопрос не хотим. Тогда возникает вопрос - что делать дальше?


Источник: ИА "Город55"

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