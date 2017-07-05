Омский регион оставили без фруктов и овощей



В первом случае, при осмотре груза установлено, что плодоовощная продукция объемом 1,5 тонны следует из Казахстана в Россию без фитосанитарного сертификата. За это нарушение перевозчик привлечен к административной ответственности, а товар – тонна дынь и 500 килограммов баклажанов возвращены в Казахстан.