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Омский регион оставили без фруктов и овощей

5 июля 2017, 10:58
Незаконный ввоз.

Обратно в Казахстан вернулись два автомобиля, пытавшиеся провести в Омский регион 1,5 тонн дынь и баклажанов, а также 20 тонн абрикосов, нектаринов, персиков и яблок.


На двух пунктах ФКП – «Одесском» и «Черлакском» - 3 и 4 июля были задержаны автомобили с плодоовощной продукцией.


В первом случае, при осмотре груза установлено, что плодоовощная продукция объемом 1,5 тонны следует из Казахстана в Россию без фитосанитарного сертификата. За это нарушение перевозчик привлечен к административной ответственности, а товар – тонна дынь и 500 килограммов баклажанов возвращены в Казахстан.


Похожий случай произошел в ФКП «Черлакский» - при предъявлении документов, перевозчик предоставил сертификат на перевозимую продукцию, в котором содержались неавторизованные дополнения и изменения, вследствие чего документ признан недействительным. Аналогичное административное наказание получил перевозчик, а 17 тонн абрикосов, 700 килограммов нектаринов, полторы тонны персиков и 800 килограммов яблок возвращены в Казахстан.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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