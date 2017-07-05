Омский регион оставили без фруктов и овощей

Обратно в Казахстан вернулись два автомобиля, пытавшиеся провести в Омский регион 1,5 тонн дынь и баклажанов, а также 20 тонн абрикосов, нектаринов, персиков и яблок.
На двух пунктах ФКП – «Одесском» и «Черлакском» - 3 и 4 июля были задержаны автомобили с плодоовощной продукцией.
В первом случае, при осмотре груза установлено, что плодоовощная продукция объемом 1,5 тонны следует из Казахстана в Россию без фитосанитарного сертификата. За это нарушение перевозчик привлечен к административной ответственности, а товар – тонна дынь и 500 килограммов баклажанов возвращены в Казахстан.
Похожий случай произошел в ФКП «Черлакский» - при предъявлении документов, перевозчик предоставил сертификат на перевозимую продукцию, в котором содержались неавторизованные дополнения и изменения, вследствие чего документ признан недействительным. Аналогичное административное наказание получил перевозчик, а 17 тонн абрикосов, 700 килограммов нектаринов, полторы тонны персиков и 800 килограммов яблок возвращены в Казахстан.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"