Омский Чернобыль ликвидирован не будет

Сегодня, 5 июля, на заседании Городского совета депутаты вновь рассматривали программу приватизации муниципальной недвижимости. Этот вопрос обсуждается парламентариями с февраля 2017 года. Трижды он рассматривался на заседаниях профильного комитета, дважды депутаты голосовали по нему на пленарных заседаниях, и каждый раз программа приватизации отвергалась.
Накануне департамент транспорта организовал для депутатов экскурсию по двум объектам, предлагаемым на реализацию – троллейбусное депо на Ватутина и территория бывшего ПАТП-1 на улице 10 лет Октября. Депутат Иванов заметил, что за доведение городских объектов до такого состояния необходимо наказывать.
- Тот объект, который мы вчера посетили, назвали омский Чернобыль. Надо дополнить наше решение обращением в прокуратуру. Чтобы прокуратура нашла виновных должностных лиц администрации, которые устроили этот Чернобыль в городе Омске. А то закончится тем, что у нас все объекты в городе доведут до такого состояния своей деятельностью.
В итоге парламентарии вновь проголосовали против внесения изменений в программу приватизации городского имущества (не хватило двух голосов). По регламенту в таком случае возможно повторное голосование, но и оно не дало результата (19 голосов «за», при необходимом количестве - 21) - программа в очередной раз отправлена на доработку в комитет.
Напомним, в программу приватизации на 2017 и последующие 2018-2019 годы департамент имущественных отношений предлагает добавить 25 объектов. Из них 18 для повторной реализации, пять объектов вносятся впервые. Камень преткновения - два объекта – депо на Ватутина, 23 и бывшее ПАТП на 10 лет Октября, 180Б.
Для принятия программы приватизации муниципального имущества уже третий раз депутатам не хватает двух голосов. Вероятность того, что депутаты в своем нынешнем составе примут программу приватизации, не велика. 19 июля ожидается последнее заседание Горсовета текущего депутатского созыва.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"