Омский Чернобыль ликвидирован не будет

- Тот объект, который мы вчера посетили, назвали омский Чернобыль. Надо дополнить наше решение обращением в прокуратуру. Чтобы прокуратура нашла виновных должностных лиц администрации, которые устроили этот Чернобыль в городе Омске. А то закончится тем, что у нас все объекты в городе доведут до такого состояния своей деятельностью.