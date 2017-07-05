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Омская полиция разыскивает трех девушек

5 июля 2017, 13:46
Пропажа несовершеннолетних.

Омские полицейские занимаются поисками трех самовольно ушедших несовершеннолетних девушек.

Заявление о самовольном уходе Олеси Сеченко 2002 г.р. из дома по улице 4-й Транспортной зафиксировано в дежурной части пункта «Октябрьский» УМВД России по городу Омску. Приметы Олеси: рост 164 см, на вид 14 лет, среднее телосложения.

На момент ухода несовершеннолетняя была одета в серый бомбер, синие джинсовые шорты, белую футболку с желтым рисунком и сандалии с металлическими вставками. Располагающие информацией о местонахождении Олеси граждане могут позвонить по телефонам 02 или 36-04-04.


Сотрудниками ОМВД России по Муромцевскому району разыскивается Татьяна Панкратова 1999 года рождения, которая допустила самовольный уход из детского дома. Приметы несовершеннолетней: рост 155 см, на вид 16-17 лет, глаза серые, длинные темно-русые волосы, телосложение среднее.

На момент ухода Татьяна была одета в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. Особые приметы: пирсинг в правой ноздре (гвоздик), татуировка в виде надписи «Love» на левом плече. Граждане, располагающие сведениями о местонахождении Татьяны, могут позвонить по телефонам 02 или 79-32-97.


Сотрудники ОМВД России по Таврическому району занимаются поисками Айнуры Жаныбаевой 2001 г.р. Установлено: девушка вышла из дома по улице 18-я Рабочая 1 июля и не вернулась до настоящего времени.

Приметы несовершеннолетней: рост 155 см, на вид 15 лет, глаза карие, длинные темно-русые волосы, кожа смуглая, худощавого телосложения. Айнура на момент ухода была одета в серую спортивную кофту, голубые джинсы и светлые кроссовки. Располагающие информацией о местонахождении девушки граждане могут позвонить по телефонам 02 или 79-33-97.

Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

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