Омская полиция разыскивает трех девушек

На момент ухода Татьяна была одета в черную кофту с капюшоном, синие джинсы. Особые приметы: пирсинг в правой ноздре (гвоздик), татуировка в виде надписи «Love» на левом плече. Граждане, располагающие сведениями о местонахождении Татьяны, могут позвонить по телефонам 02 или 79-32-97.