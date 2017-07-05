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Омск погрузится в туман, температура опустится до +1

5 июля 2017, 10:17
Прогноз погоды.

В ближайшие дни жителей Омского региона ждет не устойчивая погода с существенными перепадами температуры и осадками, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 5 июля, температура воздуха в дневные часы составит +16...+21 градус. Местами могут пpойти небольшие дожди, в порывы в ветра в отдельных районах могут достигать 18 м/с.

В четверг, 6 июля, ночью столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, а при прояснении вплоть до +1, днем потеплеет до +17...+22. В ночные и в утренние часы в отдельных районах ожидается туман.

В пятницу, 7 июля, температура ночью составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25. Местами прогнозируются дожди с грозами, порывы ветра составят 6-11 м/с.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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