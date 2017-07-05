Омск погрузится в туман, температура опустится до +1

В ближайшие дни жителей Омского региона ждет не устойчивая погода с существенными перепадами температуры и осадками, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Сегодня, 5 июля, температура воздуха в дневные часы составит +16...+21 градус. Местами могут пpойти небольшие дожди, в порывы в ветра в отдельных районах могут достигать 18 м/с.
В четверг, 6 июля, ночью столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, а при прояснении вплоть до +1, днем потеплеет до +17...+22. В ночные и в утренние часы в отдельных районах ожидается туман.
В пятницу, 7 июля, температура ночью составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25. Местами прогнозируются дожди с грозами, порывы ветра составят 6-11 м/с.
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Источник: ИА «Город55»