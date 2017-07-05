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Омичи получат символичные выплаты за паводок – от 1 до 3 тыс

5 июля 2017, 09:46
Компенсация за ущерб.

Если в прошлом году пострадавшим от паводка омичам выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей, то в этом году выплаты жителям Тарского района уменьшатся в разы, сообщает издание tp-tara.ru.

Жители северного района приступили к сбору документов на выплату единовременной выплаты, однако в этом году, по словам Анатолия Крутакова, начальника отдела ГО и ЧС по Тарскому району, федеральных средств на выплаты «ждать не стоит».

Городские власти же все-таки выплатят пострадавшим во время паводка жителям, поддержав их «практически символичной» компенсацией. Так, владельцы затопленных участков получат по 1 тысячи рублей, если же вода оказалась в доме – 3 тысячи рублей.

Но, как отмечает Крутаков, эти выплаты – «только начало»: сначала городское поселение рассмотрит заявления от граждан и определит размер возможной компенсации, а затем заявления поочередно рассмотрит район и область.

По данным ЕДДС Тарского района, в целом от паводка пострадали 90 участков и 17 домов.


Фото: 55.mchs.gov.ru

Источник: ИА "Город55"

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