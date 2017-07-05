Омичи получат символичные выплаты за паводок – от 1 до 3 тыс

Если в прошлом году пострадавшим от паводка омичам выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей, то в этом году выплаты жителям Тарского района уменьшатся в разы, сообщает издание
Жители северного района приступили к сбору документов на выплату единовременной выплаты, однако в этом году, по словам Анатолия Крутакова, начальника отдела ГО и ЧС по Тарскому району, федеральных средств на выплаты «ждать не стоит».
Городские власти же все-таки выплатят пострадавшим во время паводка жителям, поддержав их «практически символичной» компенсацией. Так, владельцы затопленных участков получат по 1 тысячи рублей, если же вода оказалась в доме – 3 тысячи рублей.
Но, как отмечает Крутаков, эти выплаты – «только начало»: сначала городское поселение рассмотрит заявления от граждан и определит размер возможной компенсации, а затем заявления поочередно рассмотрит район и область.
По данным ЕДДС Тарского района, в целом от паводка пострадали 90 участков и 17 домов.
Фото: 55.mchs.gov.ru
Источник: ИА "Город55"