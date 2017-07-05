Омичи получат по 70 тысяч рублей к семейному празднику

О мероприятиях, запланированных в День семьи, любви и верности в Омске и Омской области, рассказала Марина Верещак, начальник Управления демографической и семейной политики минсоцтруда, на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 5 июля, в омском Домжуре.
Всего по области и городе запланировано более 160 различных мероприятий, в которых примут участие 10-11 тысяч человек.
В Омске в Органном зале 7 июля состоится награждение омских семей медалью «За любовь и верность», номинантами которой станут супруги, прожившие в браке 25 и более лет, известные крепостью семейных уз и достойным воспитанием детей.
«В этом году 70 семейных пар заслуженно получат данную награду, - сказала Марина Юрьевна. – Всего же за 10 лет 457 омских семей имеют медаль «За любовь и верность».
Один из примеров победителей этого года: в номинации "Золотая семья" медалью будут награждены супруги, прожившие в браке 70 лет.
Кроме этого, будет вручена премия губернатора «Семья года» в 10 номинациях с денежным вознаграждением 70 тысяч рублей. "Эта премия в этом году будет вручена в 11-й раз".
"Начиналось все в 2007 году, тогда было принято решение наградить омские семьи по 4 номинациям: молодая семья, династия, преодоление, многодетная семья. В этом году количество номинаций составляет 10. Премия вручается 10 семьям", - прокомментировала Верещак.
Общественная организация «Сибирские многодетные семьи» выступила в этом году с инициативой провести в центре Омске Марш семей с возложением цветов к памятнику Петра и Февронии.
Все праздничные мероприятия к Дню семьи, любви и верности носят довольно красивые названия, например, Парад колясок, на который выйдут в различных районах области молодые мамочки с колясками, «Счастливы вместе» и другие.
Источник: ИА "Город55"