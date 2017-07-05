Город55
ГлавноеВсе новости

Омичи получат по 70 тысяч рублей к семейному празднику

5 июля 2017, 14:27
День любви, семьи и верности.

О мероприятиях, запланированных в День семьи, любви и верности в Омске и Омской области, рассказала Марина Верещак, начальник Управления демографической и семейной политики минсоцтруда, на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 5 июля, в омском Домжуре.


Всего по области и городе запланировано более 160 различных мероприятий, в которых примут участие 10-11 тысяч человек.


В Омске в Органном зале 7 июля состоится награждение омских семей медалью «За любовь и верность», номинантами которой станут супруги, прожившие в браке 25 и более лет, известные крепостью семейных уз и достойным воспитанием детей.


«В этом году 70 семейных пар заслуженно получат данную награду, - сказала Марина Юрьевна. – Всего же за 10 лет 457 омских семей имеют медаль «За любовь и верность».


Один из примеров победителей этого года: в номинации "Золотая семья" медалью будут награждены супруги, прожившие в браке 70 лет.


Кроме этого, будет вручена премия губернатора «Семья года» в 10 номинациях с денежным вознаграждением 70 тысяч рублей. "Эта премия в этом году будет вручена в 11-й раз".

"Начиналось все в 2007 году, тогда было принято решение наградить омские семьи по 4 номинациям: молодая семья, династия, преодоление, многодетная семья. В этом году количество номинаций составляет 10. Премия вручается 10 семьям", - прокомментировала Верещак.


Общественная организация «Сибирские многодетные семьи» выступила в этом году с инициативой провести в центре Омске Марш семей с возложением цветов к памятнику Петра и Февронии.


Все праздничные мероприятия к Дню семьи, любви и верности носят довольно красивые названия, например, Парад колясок, на который выйдут в различных районах области молодые мамочки с колясками, «Счастливы вместе» и другие.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Афиша#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31