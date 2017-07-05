Неизвестный напал на студентку у здания института в Омске

Пост был размещен от имени анонимного пользователя. В частности, на странице vk.com/omsk_live сообщалось, что «развратные действия» в отношении девушки были совершены на территории ветеринарного института днем 4 июля. Неизвестный напал сзади, «задрал платье до груди». Девушка попыталась увидеть лицо злодея, и, как сообщается, ей удалось в итоге сделать снимок убегавшего человека.