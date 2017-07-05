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Неизвестный напал на студентку у здания института в Омске

5 июля 2017, 17:45
Разбираются следователи.

Напомним, информация о нападении на девушку первоначально появилась сегодня утром на страницах омских социальных сетей.

Пост был размещен от имени анонимного пользователя. В частности, на странице vk.com/omsk_live сообщалось, что «развратные действия» в отношении девушки были совершены на территории ветеринарного института днем 4 июля. Неизвестный напал сзади, «задрал платье до груди». Девушка попыталась увидеть лицо злодея, и, как сообщается, ей удалось в итоге сделать снимок убегавшего человека.


Сообщение в социальных сетях отследили правоохранители. Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку. Следователи намерены опросить потерпевшую по обстоятельствам случившегося и приметам нападавшего мужчины, также будут приняты меры, направленные на установление его местонахождения. По результатам будет вынесено процессуальное решение.


Фото: Омск Live
Источник: ИА «Город55»

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