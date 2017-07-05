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На дороге в Нефтяниках забил гейзер, затоплена улица

5 июля 2017, 08:29
Новый «коммунальный» фонтан.

В социальных сетях очевидцы сообщили о гейзере высотой в несколько метров, который бьет в Советском округе Омска.

Инцидент произошел на улице Нефтезаводская. На опубликованных в социальных сетях роликах видно, как мимо проезжающий транспорт попадает под сильный напор воды, а перекресток оказывается затопленным за короткое время.

Выяснилось, что на данном участке проводились плановые гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает «12 Канал».

Прорыв на водоснабжение горожан никак не повлиял, поскольку со вчерашнего дня в домах в Нефтяниках отключена горячая вода.



Видео: ЧП Омск
Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

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