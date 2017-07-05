На дороге в Нефтяниках забил гейзер, затоплена улица

В социальных сетях очевидцы сообщили о гейзере высотой в несколько метров, который бьет в Советском округе Омска.
Инцидент произошел на улице Нефтезаводская. На опубликованных в социальных сетях роликах видно, как мимо проезжающий транспорт попадает под сильный напор воды, а перекресток оказывается затопленным за короткое время.
Выяснилось, что на данном участке проводились плановые гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает «
Прорыв на водоснабжение горожан никак не повлиял, поскольку со вчерашнего дня в домах в Нефтяниках отключена горячая вода.