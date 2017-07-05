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Мэр Омска Двораковский получал от своего зама миллионные премии

5 июля 2017, 17:08
Представление прокуратуры.

Депутаты Горсовета сегодня своим решением рекомендовали городской администрации запретить начислять себе премии, а также отправляться в зарубежные командировки до 19 июля этого года. Связано это с поступившим в Горсовет представлением прокуратуры о том, что мэрия нарушала закон при начислении премий сотрудникам администрации.

В частности премирование мэра Омска Вячеслава Двораковского и его заместителей доходило до двух с лишним миллионов рублей.

Согласно документа прокуратуры, представленного депутатам, его текст приводят «Коммерческие вести», начиная с 2014 года бумаги о премировании Вячеслава Двораковского подписывали его замы. В 2014 году при зарплате 3,261 миллиона рублей, мэру осуществлена выплата премий в размере 2,258 миллиона рублей. В 2015 году денежное содержание – 3,625 миллиона рублей, премия – 2,147 миллиона рублей. В 2016 году 3,571 миллиона рублей и 1 908 миллионов рублей соответственно. Сопоставимые с зарплатой премии получали и заместители мэра.

Депутаты возмутились нарушениями администрации, хотя и согласились, что это принятый ими закон позволил их допустить.

- Факты, выявленные прокуратурой, имеют вопиющий характер. Трудно представить, что на каком- то производстве руководитель получает 300% премии к окладу или 60% премии к денежному содержанию ежемесячному. Такого представить не возможно. А администрация такое допускает. И прокуратура справедливо указывает на то, что именно решение городского совета №91 позволило такие вольности допустить администрации города Омска с бюджетными деньгами, - сказал Александр Иванов.

В свою очередь Сергей Дроздов предложил внести дополнение в решение Горсовета - запретить до 19 июля (до очередного заседания Горсовета) начислять премии и отправлять в зарубежные командировки сотрудников администрации.

Представление прокуратуры будет рассмотрено на заседании финансового комитета, решение по нему примут на следующем пленарном заседании Горсовета.


Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"

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