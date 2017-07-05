Мэр Омска Двораковский получал от своего зама миллионные премии

- Факты, выявленные прокуратурой, имеют вопиющий характер. Трудно представить, что на каком- то производстве руководитель получает 300% премии к окладу или 60% премии к денежному содержанию ежемесячному. Такого представить не возможно. А администрация такое допускает. И прокуратура справедливо указывает на то, что именно решение городского совета №91 позволило такие вольности допустить администрации города Омска с бюджетными деньгами, - сказал Александр Иванов.



В свою очередь Сергей Дроздов предложил внести дополнение в решение Горсовета - запретить до 19 июля (до очередного заседания Горсовета) начислять премии и отправлять в зарубежные командировки сотрудников администрации.