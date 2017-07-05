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КПРФ предлагает запретить российским клубам покупку легионеров

5 июля 2017, 15:57
За государственные средства.

В России предложили законодательно запретить выделение государственных средств на покупку клубами иностранных футболистов. О соответствующей инициативе рассказал депутат от КПРФ Юрий Афонин, сообщает «Советский спорт».

Внимание обращается на тот факт, что госкорпорации, бюджеты разных уровней в России вкладывают деньги в покупку дорогостоящих легионеров, а не в развитие спортивной инфраструктуры. Юрий Афонин заявил, что с инициативой о запрете госкорпорациям тратить деньги на иностранных спортсменов планируется выступить на отчете вице-премьера.

Депутат добавил, что для покупки дорогостоящих легионеров следует привлекать частные средства, а также выращивать своих игроков, которые в будущем смогут заиграть в ведущих клубах Европы и мира.

Фракция КПРФ вынесет соответствующий законопроект на обсуждение во время осенней сессии работы Госдумы.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Футбол#Спорт
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