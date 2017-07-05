КПРФ предлагает запретить российским клубам покупку легионеров

Внимание обращается на тот факт, что госкорпорации, бюджеты разных уровней в России вкладывают деньги в покупку дорогостоящих легионеров, а не в развитие спортивной инфраструктуры. Юрий Афонин заявил, что с инициативой о запрете госкорпорациям тратить деньги на иностранных спортсменов планируется выступить на отчете вице-премьера.