КПРФ предлагает запретить российским клубам покупку легионеров

В России предложили законодательно запретить выделение государственных средств на покупку клубами иностранных футболистов. О соответствующей инициативе рассказал депутат от КПРФ Юрий Афонин, сообщает «
Внимание обращается на тот факт, что госкорпорации, бюджеты разных уровней в России вкладывают деньги в покупку дорогостоящих легионеров, а не в развитие спортивной инфраструктуры. Юрий Афонин заявил, что с инициативой о запрете госкорпорациям тратить деньги на иностранных спортсменов планируется выступить на отчете вице-премьера.
Депутат добавил, что для покупки дорогостоящих легионеров следует привлекать частные средства, а также выращивать своих игроков, которые в будущем смогут заиграть в ведущих клубах Европы и мира.
Фракция КПРФ вынесет соответствующий законопроект на обсуждение во время осенней сессии работы Госдумы.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»