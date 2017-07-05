Костыгин запустил схему по фиктивному банкротству «Юлмарта»



Это подтверждается и перепиской. Последнюю, по данным источника, Костыгин вел с адвокатскими конторами Pen & Paper и Фукау.





Иск в суд подал знакомый Костыгина – некто Олег Морозов. Мужчина выкупил у акционера долговые обязательства “Юлмарта” на сумму в 250 миллионов рублей. Эти деньги в 2015 году Костыгин лично передал ритейлеру. Морозов выставил требования о немедленном погашении этой задолженности в суде. После он выступил с ходатайством о признании «Юлмарта» банкротом.





План Костыгина провалился. Суд признал сделку по продаже долга компании недействительной. В ходе процесса суд обратил внимание, что годовой доход истца составляет всего 42 000 рублей, а на выкуп долговых обязательств он потратил 250 миллионов.

Несмотря на первый провал с банкротством, Костыгин продолжал активно списываться с менеджерами “Юлмарта», которые всячески помогали ему в этом деле.





В этих же обстоятельствах он отправил запрос на кредит в “Сбербанк”, не уведомив организацию о состоянии ритейлера.