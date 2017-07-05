Костыгин запустил схему по фиктивному банкротству «Юлмарта»

Российский онлайн-ритейлер “Юлмарт” задолжал “Сбербанку” 2,4 миллиарда рублей. “Сбербанк” открыл магазину возобновляемую кредитную линию, но “Юлмарт” выплачивать долги не смог. При этом владелец активов компании Дмитрий Костыгин предпринимать меры по разрешению ситуации не спешит.
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Из переписки следует, что банкротство компании было спланировано. Отдавать долги “Сбербанку” Дмитрий Костыгин и не собирался. Кредитная организация о финансовом состоянии своего клиента ничего не подозревала.
Это подтверждается и перепиской. Последнюю, по данным источника, Костыгин вел с адвокатскими конторами Pen & Paper и Фукау.
Иск в суд подал знакомый Костыгина – некто Олег Морозов. Мужчина выкупил у акционера долговые обязательства “Юлмарта” на сумму в 250 миллионов рублей. Эти деньги в 2015 году Костыгин лично передал ритейлеру. Морозов выставил требования о немедленном погашении этой задолженности в суде. После он выступил с ходатайством о признании «Юлмарта» банкротом.
План Костыгина провалился. Суд признал сделку по продаже долга компании недействительной. В ходе процесса суд обратил внимание, что годовой доход истца составляет всего 42 000 рублей, а на выкуп долговых обязательств он потратил 250 миллионов.
Несмотря на первый провал с банкротством, Костыгин продолжал активно списываться с менеджерами “Юлмарта», которые всячески помогали ему в этом деле.
В этих же обстоятельствах он отправил запрос на кредит в “Сбербанк”, не уведомив организацию о состоянии ритейлера.
Позже в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с требованиями вернуть долг обратились ООО “Консультационная группа “Санация” и ООО “Балтийская электронная площадка”. Компании принадлежат знакомому Костыгина – Алексею Васильеву. Вместе они уже проводили подобную процедуру с “Дикой орхидеей”. Из их переписки, которой располагает источник, следует, что за “Юлмарт” Васильев хочет получить 153 000 долларов, а за “Дикую орхидею” - еще 100 000 долларов.
Источник уверен, что задолженность “Сбербанку” возвращать никто не собирался. Костыгин в одном из писем пишет, что долг не имеет большого значения, так как “компания стремительно катится к процедуре неплатежеспособности”.
Источник: ИА «Город55»