Активити парк — это то, перед чем невозможно устоять

— Да, мы стараемся выезжать сюда почаще, участвовать в различных мероприятиях. И мы уже не раз выигрывали поощрительные призы и подарки в виде посещения аквапарк и комплекса загородного отдыха «Сказка». Нам очень нравиться, особенно детям: и поплавать в бассейнах, и СПА зона, мы были в восторге действительно. А теперь ещё добавились и батуты, есть, где разгуляться. Здорово.