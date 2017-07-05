Активити парк — это то, перед чем невозможно устоять

Аквапарк «АкваРио» постоянно расширяет возможности развлечений и отдыха. Теперь кроме водных забав добавились и «наземные».
На площади у аквапарка открылась новая игровая зона, где могут найти себе занятия как дети, так и взрослые. Разнообразные батуты, карусели, ролики, гироскутеры, качели это только начало. Скоро эта площадка, уверена руководитель отдела маркетинга «АкваРио» Мария Багдевич, составит конкуренцию городским пляжам.
— В ближайшее время здесь появиться ещё одна развлекательная зона – это место для загара и водных процедур, волейбольная площадка. У нас будут еженедельно проходить праздники на открытом воздухе и спортивные мероприятия, которые организует наш спортивный клуб «Азарт». Участвовать в них, а также просто посмотреть, как все проходит, может каждый желающий и совершенно бесплатно.
Как отметили первые посетители Активити парка, очень хорошо, что здесь, в отдаленном районе города, в Амурском микрорайоне появилась такая развлекательная площадка, она без сомнения привлечет многих жителей близлежащих домов. Но, как показала практика, посетить аквапарк и теперь уже новую площадку приезжают омичи со всего города. Многодетный отец Денис Ребри живет в Нефтяниках, но здесь бывает с семьей очень часто.
— Да, мы стараемся выезжать сюда почаще, участвовать в различных мероприятиях. И мы уже не раз выигрывали поощрительные призы и подарки в виде посещения аквапарк и комплекса загородного отдыха «Сказка». Нам очень нравиться, особенно детям: и поплавать в бассейнах, и СПА зона, мы были в восторге действительно. А теперь ещё добавились и батуты, есть, где разгуляться. Здорово.
Активити парк — это современная концепция совместного активного отдыха для всей семьи. Сочетание игровой и экстрим зоны, выполненных в едином стиле и тематическом оформлении, позволяет оторваться от компьютеров и ощутить полноценный отдых.
Здесь можно проводить детские праздники, школьные соревнования и корпоративы для взрослых. Широкая целевая аудитория в сочетании с необычными, экстремальными, но 100% безопасными аттракционами обеспечит Вам массу удовольствий и длительный заряд бодрости.
Источник: ИА «Город55»
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