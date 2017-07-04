Врач реанимировал человека на пресс-конференции с журналистами в Омске

По словам Пяткова, первое требование, которое должен выполнять каждый купающийся: «Не лезь в воду, не зная броду». Ну, а если это все же произошло, и вы стали свидетелем того, как тонет человек, не нужно паниковать и сразу же бросаться в воду, потому что в этом случае тонувший может и вас потянуть за собой, и будет уже два трагических случая, - отметил Пятков. - Подплыть нужно сзади, обхватить тонущего за плечи, и это его успокоит».