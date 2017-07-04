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Врач реанимировал человека на пресс-конференции с журналистами в Омске

4 июля 2017, 16:02
30 толчков в грудь, вдох рот в рот.

Сегодня, 4 июля, на состоявшейся пресс-конференции с представителями МЧС, аварийно-спасательной службы и медицины катастроф журналистам омских СМИ предложили поучаствовать в реанимации утонувшего «человека».



Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о том, что на водных объектах Омской области в текущем году погибли 12 человек, их них двое детей. Еще шестерых удалось спасти.


О первой помощи утонувшему человеку рассказал Андрей Пятков, преподаватель учебно-методического отдела БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф», а также он провел своеобразный мастер-класс, где на манекене показал, какие манипуляции нужно совершить, чтобы реанимировать утонувшего.


По словам Пяткова, первое требование, которое должен выполнять каждый купающийся: «Не лезь в воду, не зная броду». Ну, а если это все же произошло, и вы стали свидетелем того, как тонет человек, не нужно паниковать и сразу же бросаться в воду, потому что в этом случае тонувший может и вас потянуть за собой, и будет уже два трагических случая, - отметил Пятков. - Подплыть нужно сзади, обхватить тонущего за плечи, и это его успокоит».


Уложив пострадавшего на землю, первым делом, нужно освободить дыхательные пути от воды и инородных тел. «Иногда во рту у пострадавших бывают жвачки, конфеты», - комментирует врач, перекладывая манекен на бок, чтобы «вылить излишки воды».


30 толчков в грудь (руки обязательно должны быть прямые, 2-3 сантиметра от солнечного сплетения), 2 вдоха в рот, закрыв при этом нос, и снова толчки-вдох, толчки-вдох – сердце нужно запустить, - говорит в перерывах врач.


Реанимационная деятельность, а это первая помощь, не медицинская, - подчеркивает Пятков, - длится в пределах 20-25 минут. Именно за это время человек понимает, можно ли спасти утонувшего.


Дальше за жизнь и здоровье пострадавшего уже берутся врачи, которых, кстати, необходимо сразу же вызвать на место происшествия. «Игнорировать медпомощь ни в коем случае нельзя. Бывали случаи, когда спасенный умирал через несколько дней после происшествия. Врачи обязательно должны удостовериться, что с пострадавшим все в порядке, - констатирует Андрей Николаевич. - Поведение человека в экстремальных ситуациях – непредсказуемое, но каждый из вас должен уметь оказать первую помощь пострадавшему, оказать ее правильно и своевременно».

Источник: ИА "Город55"

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