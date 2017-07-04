Врач реанимировал человека на пресс-конференции с журналистами в Омске

Сегодня, 4 июля, на состоявшейся пресс-конференции с представителями МЧС, аварийно-спасательной службы и медицины катастроф журналистам омских СМИ предложили поучаствовать в реанимации утонувшего «человека».
Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал о том, что на водных объектах Омской области в текущем году
О первой помощи утонувшему человеку рассказал Андрей Пятков, преподаватель учебно-методического отдела БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф», а также он провел своеобразный мастер-класс, где на манекене показал, какие манипуляции нужно совершить, чтобы реанимировать утонувшего.
По словам Пяткова, первое требование, которое должен выполнять каждый купающийся: «Не лезь в воду, не зная броду». Ну, а если это все же произошло, и вы стали свидетелем того, как тонет человек, не нужно паниковать и сразу же бросаться в воду, потому что в этом случае тонувший может и вас потянуть за собой, и будет уже два трагических случая, - отметил Пятков. - Подплыть нужно сзади, обхватить тонущего за плечи, и это его успокоит».
Уложив пострадавшего на землю, первым делом, нужно освободить дыхательные пути от воды и инородных тел. «Иногда во рту у пострадавших бывают жвачки, конфеты», - комментирует врач, перекладывая манекен на бок, чтобы «вылить излишки воды».
30 толчков в грудь (руки обязательно должны быть прямые, 2-3 сантиметра от солнечного сплетения), 2 вдоха в рот, закрыв при этом нос, и снова толчки-вдох, толчки-вдох – сердце нужно запустить, - говорит в перерывах врач.
Реанимационная деятельность, а это первая помощь, не медицинская, - подчеркивает Пятков, - длится в пределах 20-25 минут. Именно за это время человек понимает, можно ли спасти утонувшего.
Дальше за жизнь и здоровье пострадавшего уже берутся врачи, которых, кстати, необходимо сразу же вызвать на место происшествия. «Игнорировать медпомощь ни в коем случае нельзя. Бывали случаи, когда спасенный умирал через несколько дней после происшествия. Врачи обязательно должны удостовериться, что с пострадавшим все в порядке, - констатирует Андрей Николаевич. - Поведение человека в экстремальных ситуациях – непредсказуемое, но каждый из вас должен уметь оказать первую помощь пострадавшему, оказать ее правильно и своевременно».
Источник: ИА "Город55"