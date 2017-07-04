Водителю маршрутки, устроившему ДТП с 2 погибшими, грозит до 7 лет

Ранее редакция ИА «Город55» сообщала о
Напомним, ДТП произошло накануне, 3 июля, в 16:10 часов. Предварительно установлено: мужчина 1986 г.р., управлявший пассажирским микроавтобусом Ford Transit, при движении в направлении Омска допустил выезд на встречную полосу, гдe столкнулся с грузовой машиной Mitsubishi Canter, зa рулем которого находился мужчина 1963 г.р., затем маршрутка по касательной задела автомобиль Isuzu.
В результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, мужчины 1987 и 1997 г.р., два человека госпитализированы в медицинское учреждение, еще пятеро осмотрены медиками на месте аварии.
Пo данному факту следователями ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело пo ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем, которое повлекло смерть двух или более лиц по неосторожности). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы нa срок дo 7 лет.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»