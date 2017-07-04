Водителю маршрутки, устроившему ДТП с 2 погибшими, грозит до 7 лет

Напомним, ДТП произошло накануне, 3 июля, в 16:10 часов. Предварительно установлено: мужчина 1986 г.р., управлявший пассажирским микроавтобусом Ford Transit, при движении в направлении Омска допустил выезд на встречную полосу, гдe столкнулся с грузовой машиной Mitsubishi Canter, зa рулем которого находился мужчина 1963 г.р., затем маршрутка по касательной задела автомобиль Isuzu.