В Омске бесплатно накормят 200-килограммовым тортом всех желающих

VegFest проходит уже не первый год и вызывает у горожан интерес. На этот раз пикник пройдет в парке «На Королева» (проспект академика Королева, 20/1). Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 20:00. Омичи смогут ознакомиться со спортивными клубами и экзотическими направлениями саморазвития, с натуральной косметикой и VEG-меню города.