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В Омске бесплатно накормят 200-килограммовым тортом всех желающих

4 июля 2017, 18:07
На эко-пикнике 8 июля.

В субботу, 8 июля, в Омске пройдет семейный эко-пикник, посвященный здоровому образу жизни, VegFest, одним из главных сюрпризов которого станет 200-килограммовый торт, испеченный для гостей мероприятия.

VegFest проходит уже не первый год и вызывает у горожан интерес. На этот раз пикник пройдет в парке «На Королева» (проспект академика Королева, 20/1). Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 20:00. Омичи смогут ознакомиться со спортивными клубами и экзотическими направлениями саморазвития, с натуральной косметикой и VEG-меню города.


Гостей пикника ждут 9 часов альтернативной современной музыки в исполнении омских коллективов. Кроме того, на территории парка омичам будут доступны несколько видов физических практик – йога и спорт.

На VegFest будут приглашены специалисты, которые выступят с лекциями на тему полезного veg-питания, ментальных практик, использования природных материалов в хозяйстве, проблемах экологии, тайм-менеджменте.

В рамках эко-пикника участники мероприятия смогут убедиться в разнообразии вегетарианских, сыроедных и веганских блюд, попробовав, сытный фалафель, ароматный плов, живой хлеб, полезный урбеч, натуральные сладости и многое другое. Но главным сюрпризом станет 200-килограмовый торт из орехов, фруктов, сгущенки, сливок и других ингредиентов. Каждый желающий сможет отведать лакомство бесплатно.


Фото: иллюстрация (smittenkitchen.com)
Источник: ИА «Город55»

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