Три горящих дома в Омске 29 пожарных тушили больше 4 часов – видео

Очевидцы сообщают о мощном пожаре, который случился в Омске сегодня ночью. Так, автор видеоролика пишет, что «крупный пожар» произошел в Омске «на улице Совхозная»: «был мощный хлопок, есть пострадавшие. Тут несколько машин скорой помощи». Указывается и конкретное место пожара: «Сгорело два частных дома по улице Совхозная 53 и 55».