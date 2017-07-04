Три горящих дома в Омске 29 пожарных тушили больше 4 часов – видео

Очевидцы сообщают о мощном пожаре, который случился в Омске сегодня ночью. Так, автор видеоролика пишет, что «крупный пожар» произошел в Омске «на улице Совхозная»: «был мощный хлопок, есть пострадавшие. Тут несколько машин скорой помощи». Указывается и конкретное место пожара: «Сгорело два частных дома по улице Совхозная 53 и 55».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, сегодня ночью в 00:36 на пульт дежурной пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном секторе на улице Совхозная Центрального административного округа.
Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение трех частных домов, а также надворных построек. Создавалась угроза перехода огня на рядом стоящие строения, дома и автомобили.
В результате пожара сильно поврежден и полностью разобран дом №1, а также сарай (147 кв.м) и дом №2 и сарай (147 кв.м). Третий дом пострадал частично – огнем поврежден сайдинг.
Общая площадь пожара составила 304 кв.м, пожарным удалось спасти два рядом стоящие дома, а также два автомобиля.
Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
На пожаре работали 29 человек личного состава МЧС, 7 боевых расчетов, 5 звеньев ГЗДС. С открытым огнем спасатели боролись более полутора часов, на полную ликвидацию возгорания ушло 4 часа 18 минут.
Источник: ИА "Город55"