Шведский чемпион, подписанный Авангардом, прибыл в Омск

Сегодня, 4 июля, в Омск прибыл 24-летний хоккеист из Швеции
В аэропорту новоиспеченного «ястреба» встретила пресс-служба омского клуба, с которой форвард поделился своими впечатлениями от смены клуба. По словам Сундстрема, наличие в команде соотечественников поможет ему адаптироваться в «Авангарде».
Касательно своих сильных сторон нападающих отметил, что он является высоким хоккеистом с неплохим катанием, который может забросить шайбу в ворота, а также принять участие во вбрасываниях. Также Сундстрем обратил внимание на тот факт, что у него за плечами имеется двухлетний опыт выступления в шведской команде, где он неплохо себя показывал.
Юхан Сундстрем является чемпионом шведской хоккейной лиги, чемпионом мира среди молодежи 2012 года, а также победителем Лиги Чемпионов 2016 и 2017 годов. В 2011 году нападающий был задрафтован клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders), но принял участие лишь в 11 играх НХЛ.
В ближайшее время в расположение «Авангарда» должен прибыть еще один шведский новичок – нападающий
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»