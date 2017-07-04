Шведский чемпион, подписанный Авангардом, прибыл в Омск

В аэропорту новоиспеченного «ястреба» встретила пресс-служба омского клуба, с которой форвард поделился своими впечатлениями от смены клуба. По словам Сундстрема, наличие в команде соотечественников поможет ему адаптироваться в «Авангарде».



Касательно своих сильных сторон нападающих отметил, что он является высоким хоккеистом с неплохим катанием, который может забросить шайбу в ворота, а также принять участие во вбрасываниях. Также Сундстрем обратил внимание на тот факт, что у него за плечами имеется двухлетний опыт выступления в шведской команде, где он неплохо себя показывал.



