Шторм в Омском регионе 4 июля: ветер до 23 м/с, сильный дождь, град

Жителей Омского региона МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня, 4 июля. Силы спасателей приведены в повышенную готовность после сообщения, полученного из Гидрометеоцентра.
В городе и области ожидаются гроза, сильный дождь, град и ветер до 18-23 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации муниципального уровня. Сильные дожди могут повысить уровень водоемов и размыть дороги, ветер нанести ущерб объектам энергетики.
Водителям следует быть внимательными во время движения. Мокрый асфальт может спровоцировать рост ДТП и автомобильные заторы.
Усиление ветра лучше переждать в помещении. Если непогода застала в пути, то не находитесь рядом с незакрепленными конструкциями, рекламными щитами и старыми деревьями. Не стойте под балконами. Паркуйте автомобили с учетом штормовой погоды.
Источник: ИА «Город55»