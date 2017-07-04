Провалы у Юбилейного моста образовались на берегу реки Оми

Очередное обрушение еще совсем нового участка набережной между двух мостов – Юбилейного и Комсомольского – снова обнаружено очевидцами. На этот раз обвалился участок по Левому берегу, ближе к Юбилейному мосту:
«Прогулка вдоль Омки принесла очередной сюрприз. По Левому берегу ближе к Юбилейному мосту в двух местах обнаружили провалы асфальтированного тротуара рядом с парапетом. Будьте внимательны, неизвестно где обрушится в следующий раз»
Провал 1
Провал 2
Напомним, ранее, редакция ИА «Город55» сообщала о провале на той же набережной между двух мостов, только по
Сама набережная в этом месте была капитально отремонтирована в 2014 году в рекордные сроки ко Дню города за
Источник: ИА «Город55»