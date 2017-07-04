Провалы у Юбилейного моста образовались на берегу реки Оми

Сама набережная в этом месте была капитально отремонтирована в 2014 году в рекордные сроки ко Дню города за 6,4 миллиона рублей . Как уже знают омичи, некоторые рекорды мэрии – что в дорожном строительстве, что в благоустройстве – впоследствии могут привести к непредсказуемому результату. Что мы и наблюдаем в настоящее время на набережной реки Омь.