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Провалы у Юбилейного моста образовались на берегу реки Оми

4 июля 2017, 22:10
Обрушение.

Очередное обрушение еще совсем нового участка набережной между двух мостов – Юбилейного и Комсомольского – снова обнаружено очевидцами. На этот раз обвалился участок по Левому берегу, ближе к Юбилейному мосту:

«Прогулка вдоль Омки принесла очередной сюрприз. По Левому берегу ближе к Юбилейному мосту в двух местах обнаружили провалы асфальтированного тротуара рядом с парапетом. Будьте внимательны, неизвестно где обрушится в следующий раз»

Провал 1


Провал 2



Напомним, ранее, редакция ИА «Город55» сообщала о провале на той же набережной между двух мостов, только по Правому берегу реки Омь.

Сама набережная в этом месте была капитально отремонтирована в 2014 году в рекордные сроки ко Дню города за 6,4 миллиона рублей. Как уже знают омичи, некоторые рекорды мэрии – что в дорожном строительстве, что в благоустройстве – впоследствии могут привести к непредсказуемому результату. Что мы и наблюдаем в настоящее время на набережной реки Омь.


Источник: ИА «Город55»

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