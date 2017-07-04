Появилось видео ДТП, где Нексия насмерть сбила мужчину на остановке

На странице паблика vk.com/chp55 опубликовано видео с моментом
Напомним, ДТП произошло накануне около 9 часов утра. Водитель автомобиля Daewoo Nexia при движении по улице 3-я Молодежная в сторону 5-й Кордной вылетел на встречку и сбил пешехода, который стоял на остановке, затем транспортное средство врезалось в дерево.
На опубликованном ролике видно, что дорога перед ДТП была свободна, по пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой, проезжую часть пересекали женщина и ребенок. После аварии поднялась пыль, из автомобиля вышли двое мужчин, к ним подбежали люди с остановки.
В результате происшествия, пешеход, мужчина 1975 г.р., скончался на месте, а водитель автомобиля Daewoo Nexia, мужчина 1974 г.р., был госпитализирован.