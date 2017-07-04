Появилось видео ДТП, где Нексия насмерть сбила мужчину на остановке

На опубликованном ролике видно, что дорога перед ДТП была свободна, по пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой, проезжую часть пересекали женщина и ребенок. После аварии поднялась пыль, из автомобиля вышли двое мужчин, к ним подбежали люди с остановки.