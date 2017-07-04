Помогаем бизнесу, попавшему в сложную ситуацию

С 3 июля в Банке Акцепт начало действовать специальное предложение по РКО «Помощь Бизнесу» для клиентов банков, у которых отозваны лицензии.
В рамках спецпредложения банк предоставляет бесплатно 3 опции: открытие расчетного счета (в рублях или иностранной валюте), подключение к Интернет-банку и внесение наличных на расчетный счет в течение текущего месяца.
Необходимым условием получения льгот является предоставление одного из документов: копии карточки подписей; выписки (копия выписки) по счету или иного документа (копия), подтверждающего наличие расчетного счета в банке.
Воспользоваться специальными условиями можно в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.
*Получить подробную информацию о льготах можно на официальном сайте www.akcept.ru, в офисах банка или по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
Источник: ИА «Город55»
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