Омичи призывают не продавать депо – это нарушит работу троллейбусов

Напомним, на очередном заседании комитета по транспорту и ЖКХ Горсовета, которое состоялось 26 июня, Алексей Мартыненко, руководитель департамента транспорта, в очередной раз высказался о намерении распродать недвижимое имущество ПАТП и МП «Электрический транспорт» и выручить 200 миллионов рублей, чтобы тем самым урегулировать цену проезда в общественном транспорте, не повышая ее стоимость. Члены профильного комитета согласились и предложили вынести данный вопрос на обсуждение депутатам в Горсовет.