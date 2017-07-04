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Омичи призывают не продавать депо – это нарушит работу троллейбусов

4 июля 2017, 17:34
Открытое письмо.

Омичи уверены, что продажа троллейбусного депо №2 негативно отразится на транспортном сообщении Левобережья. 200 миллионов можно получить другим способом.

В редакцию ИА «Город55» обратился Юрий Романовский, председатель общественного движения «Омичи за трамвай», с открытым письмом (PDF), в котором общественники предлагают получить требуемую сумму, не продавая троллейбусное депо №2, расположенное по адресу: улица Ватутина, 23.

Напомним, на очередном заседании комитета по транспорту и ЖКХ Горсовета, которое состоялось 26 июня, Алексей Мартыненко, руководитель департамента транспорта, в очередной раз высказался о намерении распродать недвижимое имущество ПАТП и МП «Электрический транспорт» и выручить 200 миллионов рублей, чтобы тем самым урегулировать цену проезда в общественном транспорте, не повышая ее стоимость. Члены профильного комитета согласились и предложили вынести данный вопрос на обсуждение депутатам в Горсовет.

Одним из условий «экономии» омичи видят в неполной продаже депо: необходимо оставить несколько блоков и площадку для хранения для троллейбусов №№7, 16 и 67. Отмечается, что ежедневно из этого депо выходят более 50 единиц подвижного состава.

Если левобережные троллейбусы будут переведены в депо №1 на правом берегу, то это скажется, в первую очередь, на качестве обслуживания населения, а также снижении прибыли транспортного предприятия, - приводят аргументы активисты организации «Омичи за трамвай».

Также в письме говорится, что троллейбус является самым экономичным безрельсовым видом транспорта, а сохранение и увеличение количества троллейбусов приведет к снижению себестоимости и сокращению объёма бюджетной компенсации межтарифной разницы на перевозку пассажира. «Согласно расчётам учёных СибАДИ, для оптимального уровня транспортного обслуживания и минимальной нагрузки на бюджет, доля троллейбусов и трамваев в общегородской транспортной работе должна составлять 65%; сейчас она раз в 10 ниже».

Уже завтра, 5 июля, депутаты на заседании Горсовета будут голосовать за изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы, а учтут ли они при этом письмо от омских общественников – неизвестно.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Транспорт#Недвижимость#Город
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