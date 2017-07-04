Омичей лишили возможности получать дипломы и аттестаты за один клик

Два сайта, на которых вовсю шла торговля липовыми аттестатами, свидетельствами ЕГЭ и дипломами, по решению суда заблокированы.
Ранее прокуратура Советского округа
В ходе проверки установлено, обратившись за помощью на эти сайты, можно было приобрести документы об образовании, не получая этого самого образования. Так, например, предлагались свидетельства с результатами Единого госэкзамена, аттестаты об окончании 11 классов средней школы, дипломы о высшем образовании.
При этом, за каждый из указанных документов покупатель должен был заплатить некую сумму.
Все вышеприведенные факты противоречат законодательству России, а также подрывают авторитет российского образования. С этими доводами прокуратура и обратилась в суд.
По решению суда, которое обращено к немедленному исполнению, доступ к данным сайтам ограничен.
Источник: ИА "Город55"