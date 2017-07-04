Омичей лишили возможности получать дипломы и аттестаты за один клик



В ходе проверки установлено, обратившись за помощью на эти сайты, можно было приобрести документы об образовании, не получая этого самого образования. Так, например, предлагались свидетельства с результатами Единого госэкзамена, аттестаты об окончании 11 классов средней школы, дипломы о высшем образовании.