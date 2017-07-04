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Омичей лишили возможности получать дипломы и аттестаты за один клик

4 июля 2017, 12:24
Доступ к сайтам ограничен.

Два сайта, на которых вовсю шла торговля липовыми аттестатами, свидетельствами ЕГЭ и дипломами, по решению суда заблокированы.


Ранее прокуратура Советского округа обратилась в суд с иском о признании информации, размещенной на двух сайта, незаконной и запрещенной к распространению на территории России.


В ходе проверки установлено, обратившись за помощью на эти сайты, можно было приобрести документы об образовании, не получая этого самого образования. Так, например, предлагались свидетельства с результатами Единого госэкзамена, аттестаты об окончании 11 классов средней школы, дипломы о высшем образовании.


При этом, за каждый из указанных документов покупатель должен был заплатить некую сумму.

Все вышеприведенные факты противоречат законодательству России, а также подрывают авторитет российского образования. С этими доводами прокуратура и обратилась в суд.


По решению суда, которое обращено к немедленному исполнению, доступ к данным сайтам ограничен.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Образование#Город
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