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Омичам с долгами за капремонт начислят пени

4 июля 2017, 10:51
Штраф за просрочку.

С августа месяца омичам будут начислять пени за неуплату взносов в региональный фонд капремонта многоквартирных домов (РФКР Омской области). Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно закону (статья 7 закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ, часть 1 статьи 171 ЖК РФ), собственники квартир обязаны оплачивать квитанции за капремонт до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Если собственник не уплатил, в отношении него будут применяться штрафные санкции в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

РФКР Омской области предупреждает, что в квитанциях за июнь разместят информацию о начале начисления пеней. В следующих квитанциях – за июль, которые владельцы квартир получат до 10 августа, уже укажут размер пени.

Как добавили в фонде, начислять пени будут тем, кто просрочил оплату взносов даже на один месяц.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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