Омичам с долгами за капремонт начислят пени

Согласно закону (статья 7 закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ, часть 1 статьи 171 ЖК РФ), собственники квартир обязаны оплачивать квитанции за капремонт до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Если собственник не уплатил, в отношении него будут применяться штрафные санкции в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.