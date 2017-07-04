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Очередной выброс газа произошел в Омске, превышение ПДК

4 июля 2017, 11:22
В двух округах.

Омичам вновь сообщили о превышении ПДК вредных примесей в воздухе над городом.


Специалисты Обь-Иртышского УГМС в течение двух дней 30 июня и 1 июля проводили взятие проб атмосферного воздуха в пяти округах Омска – на стационарных пунктах.


По данным, полученным после исследований, выяснилось, что тот период омичи вновь дышали хлор водородом. В Советском и Ленинском округах ПДК данного вредного вещества превышена в 1,4 и 1,3 раза соответственно. По стальным показателям – все в норме.


Кроме этого, Гидрометцентр сообщил, что сегодня, 4 июля, в Омске метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

Источник: ИА "Город55"

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