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На опасном перекрестке в центре Омска открыли новый пешеходный переход

4 июля 2017, 23:05
Наконец-то…

У перекрестка улиц Ленина и Броз Тито к облегчению горожан, наконец, нанесена разметка и установлены знаки пешеходного перехода.


Это место на протяжении многих лет было очень опасным из-за близости Диагностического центра. Не все пациенты в силу своего возраста могли дойти до подземного перехода и перейти по нему. Кроме того, более молодые горожане также нарушали правила и перебегали здесь под носом летящих на скорости машин.

В разные годы на этом перекрестке автомобили вылетали с дороги, переворачивались, у них отрывались колеса. Недавно была насмерть сбита женщина, стоявшая на тротуаре.

Уже в ходе планирования реконструкции улицы Ленина, которую на деньги «Газпрома» ведет сейчас компания «ИдеалСтрой», было принято решение обустроить пешеходный переход на перекрестке Тито-Ленина в полном формате, как это требует буква закона.

Пока же здесь установлены строительные заборы с предупреждающими символами, на старых столбах размещены соответствующие знаки, а на асфальте нанесена желтая разметка зебры.


Омичи могут переходить здесь дорогу уже на законных основаниях. Дело теперь за водителями, которые застаиваясь в длинной пробке, пытаются проехать этот участок как можно быстрее. В общем, будьте внимательны – новый пешеходный переход уже действует!


Источник: ИА «Город55»

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