На опасном перекрестке в центре Омска открыли новый пешеходный переход



Это место на протяжении многих лет было очень опасным из-за близости Диагностического центра. Не все пациенты в силу своего возраста могли дойти до подземного перехода и перейти по нему. Кроме того, более молодые горожане также нарушали правила и перебегали здесь под носом летящих на скорости машин.