На опасном перекрестке в центре Омска открыли новый пешеходный переход

У перекрестка улиц Ленина и Броз Тито к облегчению горожан, наконец, нанесена разметка и установлены знаки пешеходного перехода.
Это место на протяжении многих лет было очень опасным из-за близости Диагностического центра. Не все пациенты в силу своего возраста могли дойти до подземного перехода и перейти по нему. Кроме того, более молодые горожане также нарушали правила и
В разные годы на этом перекрестке автомобили
Уже в ходе планирования реконструкции улицы Ленина, которую на деньги «Газпрома» ведет сейчас компания «ИдеалСтрой», было принято решение
Пока же здесь установлены строительные заборы с предупреждающими символами, на старых столбах размещены соответствующие знаки, а на асфальте нанесена желтая разметка зебры.
Омичи могут переходить здесь дорогу уже на законных основаниях. Дело теперь за водителями, которые застаиваясь в длинной пробке, пытаются проехать этот участок как можно быстрее. В общем, будьте внимательны – новый пешеходный переход уже действует!
Источник: ИА «Город55»