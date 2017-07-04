На Левобережье перекроют движение на 3 дня из-за ремонтных работ

Омичей предупреждают о перекрытии движения на Левобережье в связи с проведением ремонтных работ, об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С 08:00 часов 7 июля до 21:00 часов 9 июля на пересечении улиц Перелета и Крупской у здания №9/5 будет закрыто движение всех видов транспорта в сторону «Арены Омск» в связи с укладкой труб ливневой канализации.
По измененным маршрутам будет организовано движение транспорта. Так, автобусы маршрутов №№3, 307 будут направлены с улицы Перелета по бульвару Зеленый по проезду, который расположен между улицей Крупской и бульваром Зеленым, а далее – по утвержденным маршрутам.
Также внимание омичей обращается на временное исключение из схемы маршрута автобусов №№ 3, 307 остановки «БСМП» в направлении улицы Крупской. В связи с этим специалисты рекомендуют горожанам пользоваться остановкой «Городская больница им. Кабанова».
Источник: ИА «Город55»