На Левобережье перекроют движение на 3 дня из-за ремонтных работ

По измененным маршрутам будет организовано движение транспорта. Так, автобусы маршрутов №№3, 307 будут направлены с улицы Перелета по бульвару Зеленый по проезду, который расположен между улицей Крупской и бульваром Зеленым, а далее – по утвержденным маршрутам.