На 15 дорогах Омска уложили асфальт, на очереди еще 18

В Омске уже отремонтировали 15 автодорог, из запланированных 33, сообщает департамент городского хозяйства мэрии.
Последней на сегодняшний день магистралью, где закончена укладка нового асфальтового покрытия, стала улица Госпитальная. Работы на данном участке выполняет компания-подрядчик «Стройтраст».
По словам и.о. мэра Омска Сергея Фролова, все работы на дорожных объектах идут по графику. Сроки жесткие, но еще жестче требования к качеству.
Стоит добавить, что в течение четырех лет подрядчики обязаны устранять по гарантии выявленные дефекты.
Тем временем, омичи размещают в соцсетях реальные фактографии ремонтных работ. Так, на Левобережье на
По словам собеседника ИА «Город55», в течение уже более двух недель местные жители вынуждены объезжать улицу Дмитриева по, идущему параллельно, бульвару Архитекторов.
- Неужели это график такой - бросить ремонт на полпути, - возмущается омич.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"